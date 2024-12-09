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محافظات

لتقاعسهم في إزالة التعديات، محافظ القليوبية يحيل رؤساء 3 قرى للنيابة

محافظ القليوبية يقيل
محافظ القليوبية يقيل رؤساء وحدات محلية،فيتو

قرر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إحالة رؤساء الوحدات المحلية بالقلج والجبل الأصفر وسرياقوس للنيابة، وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات لتقاعسهم في ازالة التعديات علي الأراضي الزراعية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع هذه التعديات.

جاء ذلك خلال حملة قادها محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية القلج التابعة لمركز ومدينة الخانكة.

 

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محافظ القليوبية، إزالة المباني المخالفة التي لا تستوفي شروط التصالح.

وأعلن المحافظ عن تشكيل لجنة من ممثلي الوحدات المحلية والإدارة الهندسية والزراعة، وذلك لفحص أوراق المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء في المنطقة، مؤكدًا على ضرورة إزالة جميع المباني المخالفة التي لا تستوفي شروط التصالح.
وشدد محافظ القليوبية على أن الأراضي الزراعية خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي محاولات للتعدي عليها. وأشار إلى أن الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي.

 

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية  بالقليوبية 

جاءت الحملة بحضور الدكتور حسام رشاد مساعد وزير الزراعة ورئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واللواء فؤاد الطيب، حكمدار مديرية أمن القليوبية واللواء محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة الخانكة والمهندسة وسام الشامي مدير المتغيرات المكانية بالقليوبية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية مما يعكس أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية في مكافحة التعديات على الأراضي الزراعية  ، وقد أسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، شملت إزالة مبانٍ خرسانية على مساحة 1400 متر مربع وأكد المحافظ على أهمية هذه الحملة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الثروة القومية.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية المحاف محافظ القليوبية

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