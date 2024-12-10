الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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حوادث

حي الوايلي: أرسلنا إنذارات لسكان العقار المنهار بالإخلاء أو الترميم منذ عام 1993 دون استجابة

عقار الوايلي المنهار
عقار الوايلي المنهار

تسلمت نيابة الوايلي التقرير الخاص بعقار الوايلي المنهار والذي أسفر عن وفاة 8 اشخاص واصابة 6 اخرين.

وتبين من التقرير أن العقار تم بناءه في ستينيات القرن الماضي وقديم ومتهالك وبه تشققات وتصدعات كبيرة، مضيفا أن الحي أرسل إلى السكان بالمنزل إنذارات متعددة منذ عام 1993 لترميم العقار أو إخلائه دون استجابة.

وتبين من المعاينة أن العقار يعود إنشاؤه لعام 1961 ومكون من طابق أرضى و4 طوابق وروف، كما تبين وجود تشققات به وتصدعات كبيرة تسببت في سقوطه على السكان.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من انتشال  آخر ضحايا عقار الوايلى المنهار ليصل العدد لـ 8 أشخاص من بينهم شقيقين.

وتتمركز 6 سيارات إسعاف بمحيط العقار المنهار بمنطقة العباسية لنقل أى أشخاص يتم العثور عليهم من أسفل ركام العقار المنهار إلى المستشفى فى لحظات مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

قرر إبراهيم صابر محافظ القاهرة، صرف تعويضات وإعانات عاجلة للمتضررين من عقار الوايلى المنكوب.

وتقوم الأجهزة الأمنية، بإخلاء عدد من العقارات المجاورة لموقع انهيار عقار الوايلى المنكوب من السكان كإجراء احترازى حرصًا على سلامتهم
كما كلف إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين فى انهيار عقار الوايلى المنكوب إلى مستشفى الدمرداش لتلقى العلاج اللازم.
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا بانهيار العقار، وهو من المبانى القديمة المقامة فى الستينات ومكون من أرضى و٤ طوابق وروف.


ضحايا عقار الوايلى المنهار.
وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

ويتابع محافظ القاهرة واللواء طارق راشد، مدير أمن القاهرة على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار بشارع العباسية خلف كلية الهندسة بحي الوايلى. كما يتواجد بموقع العقار اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.

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نيابة الوايلي عقار الوايلى المنهار قوات الحماية المدنية

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