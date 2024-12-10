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أخبار مصر

الصحة تكشف الحصيلة النهائية لضحايا عقار الوايلي المنهار

عقار الوايلي المنهار
عقار الوايلي المنهار
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 أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ9 سيارات إسعاف مجهزة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى موقع الإبلاغ عن حادث سقوط عقار سكني، مكون من 5 طوابق وأرضي، بمنطقة حي الوايلي، في محافظة القاهرة.

 

وفاة 8 مواطنين من سكان العقار، وإصابة 3 آخرين

 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصر المبدئي للإصابات، والوفيات الناتجة عن الحادث، يفيد بوفاة 8 مواطنين من سكان العقار، وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش، فيما مازالت سيارات الإسعاف متمركزة في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض، والبحث عن أي مصابين أو جثامين، وجاري المتابعة.

 

وأكد «عبدالغفار» متابعة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتداعيات الحادث، وتقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين.

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