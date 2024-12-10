الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

قرار جديد من وكيل تعليم الجيزة بشأن التقييمات الأسبوعية للطلاب

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة

تابعت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدرستي الإمام البوصيري، ومدرسة الشهيد علي جمعة رمضان، التابعتان لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، بتعليمات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الجيزة، وبتوجيهات سعيد عطية وكيل الوزارة.

وخلال الزيارة تفقدت الخطيب الفصول الدراسية وتابعت التقييمات الأسبوعية للتلاميذ وسجلات تحضير المعلمين وسجل 26 للقرائية، كما تابعت سجلات المتابعة اليومية لمديري المدارس والمعلمين وتفقدت شئون العاملين وشئون الطلبة.
 

وأثنت خلال جولتها التفقدية على الجهد المبذول من مديري المدارس من حيث النظافة العامة وتنظيم العمل وتطبيق لائحة الانضباط.
 

إلزام المعلمين بتسجيل التقييمات في كراسات الطلاب

وخلال الزيارة تم التنبيه المشدد علي ضرورة أن تكون التقييمات بكراسات التلاميذ وليس أوراق، كذلك تفعيل سجل القرائية 26.

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