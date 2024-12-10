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أخبار مصر

حي المنيرة الغربية يواصل حملاته المكثفة لرفع كفاءة الشوارع (صور)

المنيرة الغربية
المنيرة الغربية
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نفذ حي المنيرة الغربية حملات مكثفة على مدار 24 ساعة لرفع كفاءة عدد من الشوارع الرئيسية، وذلك بناءً على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، في إطار جهود محافظة الجيزة المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت هذه الحملة التي تمت تحت إشراف رمضان عمارة رئيس الحي، وعدد من القيادات التنفيذية، شوارع بشتيل والأقصر والمطار، حيث تم تنفيذ أعمال النظافة والإزالة والتجميل، بهدف تحسين المظهر العام لهذه الشوارع وتسهيل حركة المرور.

 

إزالة التعديات على الأرصفة والشوارع

واشتملت الحملة على أعمال إزالة التعديات على الأرصفة والشوارع، ورفع المخلفات، وتنظيف المرافق العامة، وتقليم الأشجار، وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة.

وتهدف هذه الحملات إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة، وتنفيذ خطط المحافظة لتطوير البنية التحتية.

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