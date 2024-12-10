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أخبار مصر

سرفيس الجيزة يضبط ميكروباص مخالفا للأجرة ويحيل سائقه للتحقيق

سرفيس الجيزة يضبط
سرفيس الجيزة يضبط ميكروباص مخالف للأجرة
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تمكن جهاز سرفيس الجيزة تحت إشراف اللواء حازم لاشين الرئيس التنفيذي للجهاز وشريف أبو هميلة مساعد رئيس الجهاز للمنطقة الجنوبية، من ضبط ميكروباص يعمل على خط المنيب العياط يقوم سائقه بارتكاب مخالفة جسيمة.

وتبين من خلال التحريات أن سائق الميكروباص كان يفرض على الركاب أجرة 25 جنيهًا بدلًا من الأجرة الرسمية المقررة والتي تبلغ 17 جنيهًا، مما يمثل استغلالًا صريحًا للمواطنين.

 اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السيارة وسائقها

وعقب ضبط الميكروباص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السيارة وسائقها، حيث تم حجز الميكروباص وتحرير محضر بالواقعة وإحالة السائق إلى التحقيق.

وأكد اللواء حازم لاشين، رئيس الجهاز، أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الجهاز على مكافحة جميع أشكال المخالفات التي ترتكب في قطاع النقل العام، وضمان حصول المواطنين على خدمة نقل آمنة ومريحة وبأسعار مناسبة.

ودعا اللواء لاشين المواطنين إلى التعاون مع الجهاز والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في قطاع النقل العام، وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن للجهاز أو عبر تطبيق الشكاوى الخاص به.

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