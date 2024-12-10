الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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أتوبيس المكتبة المتنقلة بدمنهور يستهدف 89 طالبا

أتوبيس المكتبة المتنقلة
أتوبيس المكتبة المتنقلة لدمنهور

واصل أتوبيس المكتبة المتنقلة تحت إشراف مكتبة مصر العامة بدمنهور جولاته،حيث زار مدرسة كوم القناطر الثانوية المشتركه بقرية كوم القناطر بمركز ومدينة أبو حمص، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر-  محافظ البحيرة،ضمن خطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.

 

استهداف ٨٩ طالبا وطالبة من أبناء مركز ابوحمص


استقبل أتوبيس المكتبة المتنقلة طلاب المدرسة بأبوحمص، وتم مشاركتهم بعدة ورش ثقافية وتنموية متنوعة ومختلفة منها، ( إطلاع داخلي للكتب، وورش تعزيز الثقة بالنفس، محاضرة علوم الفلك والفضاء ضمن مبادرة الفلك حيلف مصر،حكي، مسابقات وألغاز،ورشة تأليف قصة ) والتي استهدفت ٨٩ طالبا وطالبة من أبناء مركز ابوحمص.

جولات حملة " إقرأ. فكر. لمستقبل أفضل " لمكتبة مصر العامة بدمنهور


جدير بالذكر أن أتوبيس المكتبة المتنقلة ضمن جولات حملة " إقرأ. فكر. لمستقبل أفضل " لمكتبة مصر العامة بدمنهور،إيمانًا بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الإبتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب.

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