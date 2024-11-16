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حوادث

جنايات بنها: الإعدام شنقا لسائق قتل شخصا بالخانكة

محكمة الجنايات، فيتو
محكمة الجنايات، فيتو

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقا لسائق، وذلك بعد رد فضيلة مفتى الجمهورية بإبداء الرأي الشرعى في إعدامه علي ما اقترفه، لقتله شخصا وشروعه في قتل 4 آخرين، بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة الخانكة، بمحافظة القليوبية.
 

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صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، محمد حسام الدين محمود بريرى، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.


الإحالة إلى محاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهم: "صبحان ع ص ع" ٤٢ سنة- السائق في القضية رقم ١٠٢٩ / ٢٠٢٤ جنح المركز الخانكة، والمقيدة برقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٤ حصر كلى شمال بنها، لأنه في ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية قتل المجنى عليه "رامى م" عمدًا مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلف سابق بينهما عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك أداتي اعتداء "سيارة نقل، فأس" ونفاذًا لم انعقدت عليه عزائمة تتبعه - بالسيارة قيادته وتحين الفرصة وما أن ظفر به صدمه بتلك السيارة مسقط أرضًا وأنداك والى اعتداءه بأن من فوق جثمانه بالسيارة بادية الذكر - بنية إزهاق روحه بالتحقيقات. فأحدث إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين.


وتابع أمر الإحالة أنه شرع في قتل المجني عليهم عبد المجيد.م، بكير. م، أحمد. س، وآمين.م عمدًا مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلف سابق بينه وبين الثلاثة - الأول منهم عقد العزم وبيت النية على قتلهم وأعد لذلك أداتي اعتداء "سيارة نقل - فأس" ونفاذًا لم انعقدت - عليه عزائمة تتبعهم بالسيارة قيادته وتحين الفرصة وما أن ظفر بهم صدمهم بتلك السيارة - بنية إزهاق روحهم - حال استقلالهم دراجتين بخاريتين مسقطوا أرضًا وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم وقوع إصابات جسيمة بهم وفرارهم من أمام السيارة قيادته على النحو المبين بالتحقيقات.

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النيابة العامة جنايات بنها فضيلة مفتي الجمهورية مركز شرطة الخانكة مفتى الجمهورية مركز الخانكة محافظة القليوبية

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