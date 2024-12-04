نائب محافظ البحيرة يستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

استقبل الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوفد المرافق له بقرية عمر شاهين بمركز بدر، لتعزيز التعاون الزراعي بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فى إطار الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الزراعى بمحافظة البحيرة وضمن مشروع "تعزيز الأعمال الزراعية الريفية في مصر" الذي تنفذه الوكالة الأمريكية ضمن برنامج "الغذاء للمستقبل" وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

مشروع "تعزيز الأعمال الزراعية الريفية" والذى يتم تنفيذه بنطاق 7 محافظات مصرية

جاء ذلك بحضور هاري كريز - نائب مدير مكتب النمو الاقتصادي، والدكتور محمد أبو الوفا - مدير فريق الزراعة والمياه، و- خالد عمر - مسئول الزراعة، والدكتور وليد سلام - مدير المشروع بالبحيرة وفريق العمل، بالإضافة إلى المهندس حسام محفوظ - مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، واللواء محمد عمار - رئيس مدينة بـدر،حيث رحب الدكتور حازم الديب نائب المحافظ بمدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوفد المرافق له، مشيدا بأهداف مشروع "تعزيز الأعمال الزراعية الريفية" والذى يتم تنفيذه بنطاق سبع محافظات مصرية بالتعاون مع عدد من الجمعيات الزراعية المحلية،إلى تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في مصر، خاصة في مناطق الدلتا والصعيد.

تقدم كبير في استخدام تقنيات الزراعة الحديثة

حيث يعمل المشروع على دعم المزارعين المحليين من خلال تطبيق تقنيات زراعية حديثة، مثل طرق الري الذكية، بالاضافة الى تقديم التدريب والمساعدات لتحسين الإنتاجية والدخل، مع التركيز على الاستدامة الزراعية، وخلال الزيارة، تم استعراض تطبيق هذه التقنيات في مزرعة محلية لزراعة الفراولة، حيث شهد الوفد تقدمًا كبيرًا في استخدام تقنيات الزراعة الحديثة، بما في ذلك تحسين نوعية الشتلات وطرق الري، مما ساهم في زيادة الإنتاجية بشكل ملحوظ.



تم استعراض عمليات التعبئة والتغليف الخاصة بالفراولة، حيث تم التأكيد على أن الإنتاج المحلي من الفراولة في مصر يشكل جزءًا كبيرًا من صادراتها إلى الأسواق العالمية، حيث تزرع 60% من الفراولة في محافظة البحيرة. كما تم الإشارة إلى أهمية هذا القطاع الزراعي في مصر، وضرورة تعزيز التعاون المستقبلي مع مراكز البحث الزراعي في محافظة البحيرة.

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