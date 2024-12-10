بسبب التأشيرات، إلغاء سفر بعثة منتخب ناشئ اليد لألمانيا

كرة اليد، قرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، إلغاء سفر بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2006 إلى ألمانيا، للمشاركة في منافسات البطولة الدولية الودية، المقرر إقامتها بمشاركة عدد من المنتخبات الأوروبية القوية.

فشل معسكر منتخب كرة اليد في ألمانيا

وعلمت “فيتو”، أن قرار إلغاء السفر إلى ألمانيا جاء بسبب رفض السفارة الألمانية منح التأشيرات لبعثة المنتخب الوطني، بسبب خطأ في الدعوة التي تلقاها الاتحاد للمشاركة.

وكشف مصدر في اتحاد كرة اليد، أن السفارة الألمانية رفضت منح تأشيرات السفر لبعثة المنتخب الوطني، بسبب خطأ في دعوة المشاركة التي تلقاها الاتحاد، وأن الاتحاد خاطب الجانب الألماني من أجل تعديل الدعوة وجاء الرد بالرفض بسبب ضيق الوقت.

ومن المقرر أن تقام البطولة الدولية في ألمانيا خلال الفترة من 26 وحتى 30 ديسمبر الجاري، بمشاركة منتخبات ألمانيا وسويسرا وسلوفينيا وهولندا.

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