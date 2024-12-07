رسامة شماسين جدد من الأنبا أكليمندس بكنيسة مصر الجديدة

صلى نيافة الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر للأقباط الأرثوذكس، قداسًا إلهيًا في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بشيراتون، بمصر الجديدة.

وخلال القداس، قام نيافة الأنبا أكليمندس برسامة اثنين من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، وذلك عقب صلاة الصلح، وسط أجواء روحية شارك فيها الآباء كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة.

شهدت المناسبة مشاركة كبيرة من أبناء الكنيسة الذين أعربوا عن فرحتهم بهذه الرسامات التي تعكس استمرار العطاء الروحي وتنمية الخدمة داخل الكنيسة.

الأنبا بيشوي يرسم 210 شماس للخدمة في إيبارشية أسوان

صلى نيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة النجاجرة، مركز كوم أمبو.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الانبا بيشوي صلوات رسامة ٢١٠ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل).

وفي السياق ذاته التقى نيافة الأنبا بيشوي بعد انتهاء القداس الإلهى عددًا من المرضى وكبار السن في جلسة أغابي.

شارك في الصلوات الآباء كهنة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

البابا تواضروس يعلن موقف الكنيسة من المثلية الجنسية ويدعو للحفاظ على الإيمان الشبابي

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رفض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القاطع لظاهرة المثلية الجنسية، مشددًا على تمسك الكنيسة بقيمها وتعاليمها الراسخة.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث ناقش التحديات التي تواجه الشباب القبطي، بما في ذلك الإلحاد، وكيفية الحفاظ على إيمانهم وسط هذه التحديات.

وأوضح البابا تواضروس الثاني أن ارتباط الشباب بالكنيسة منذ الصغر من خلال مدارس الأحد واجتماعات الشباب يُسهم بقوة في غرس القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز صلتهم بالكنيسة.

البابا تواضروس يستقبل السفير الفرنسي

في سياق آخر، استقبل البابا تواضروس الثاني، السيد إيريك شوفالييه، سفير فرنسا في مصر، بمقره البابوي.

شهد اللقاء تبادل النقاش حول قضايا عدة، من أبرزها التعليم وتشجيع تعلم اللغة الفرنسية في مصر، إلى جانب تأثير الظروف الاقتصادية الراهنة على قدرة بعض الأسر المصرية على توفير تعليم مناسب لأبنائها، سواء في المدارس أو الجامعات.

كما تطرق الحوار إلى قضايا السلم العالمي، حيث دعا البابا إلى ضرورة وقف الحروب والصلاة من أجل تحقيق السلام على مستوى العالم، مشددًا على أهمية الصلاة كوسيلة فعّالة لتعزيز السلام الدولي.

تأكيد على التعاون الديني وتعزيز الوحدة

في سياق آخر، أشار قداسة البابا إلى عمق العلاقات الطيبة التي تجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالأزهر الشريف وبالكنائس الأخرى.

كما أشاد بالاجتماع الأخير الذي استضافته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمركز لوجوس في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والذي ضم الكنائس الأرثوذكسية من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تعكس حرص الكنيسة القبطية على تعزيز الوحدة المسيحية.

اللقاء عكس مدى حرص الكنيسة القبطية على الانخراط في القضايا المجتمعية والدولية، والعمل على ترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة.

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