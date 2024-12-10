بعد غياب 5 سنوات، إيمي سمير غانم تعود للدراما بـ "عقبال عندكم" مع حسن الرداد

إيمي سمير غانم، تعود الفنانة إيمي سمير غانم إلى عالم الدراما التليفزيونية بعد غياب طويل امتد إلى 5 سنوات من خلال عمل يجمعها بزوجها حسن الرداد ويحمل اسم “عقبال عندكم”.

تفاصيل مسلسل عقبال عندكم أحدث أعمال إيمي سمير غانم

كان مسلسل عقبال عندكم يحمل اسم “مش هو ولا هي” وهو عمل كوميدي اجتماعي مكون من 15 حلقة، وسيكون من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي، ويجمع إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد من جديد، وانضم للمسلسل مؤخرًا الفنان حجاج عبد العظيم، وسيعرض المسلسل في رمضان 2025.

مسلسل سوبر ميرو.. آخر أعمال إيمي سمير غانم الدرامية

وكان مسلسل سوبر ميرو الذي عرض في 2019 آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم، ولقد قالت إيمي في تصريحات خاصة لـ «فيتو» أنها غابت كثير عن السباق الرمضاني، حيث آخر ظهور لديها بمسلسل سوبر ميرو لعام 2019، وأنها ستعود بكل حماس على الشاشة في رمضان المقبل لعام 2025.

مسلسل "سوبر ميرو" بطولة: إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، سمير غانم، محمد محمود، أحمد سلطان، ومن إنتاج أحمد السبكي، وإخراج وليد الحلفاوي.

آخر أعمال جمعت حسن الرداد وإيمي سمير غانم

يذكر أن حسن الرداد وإيمى سمير غانم قدما آخر أعمالهما سويًا، مسرحية "التلفزيون" التى تم عرضها ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، حيث عرضت المسرحية لمدة 3 ليال، في إطار التعاون بين موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور المسرحية في إطار من الكوميديا حول وصول عم حُزُمبل للزوجين؛ حفظي وكروانة، حاملا هدايا لهم تأخرت 30 سنة، ولكنها غير مناسبة لهم الآن؛ مما يجعل فضولهم يدفعهم لتفتيش شنطة هدايا عم حُزُمبل ليجدوا تليفزيونا سحريا يفاجأون بأنفسهم في داخله، يتنقلون بين قنواته بكل أحداثها وتفاصيلها، ويتحكم فيهم طفل بالريموت كنترول.. ما هو مصيرهم؟ وعند أي قناة سوف تقف حياتهم؟ وهل يمكنهم العودة لحياتهم من جديد؟

إيمي سمير غانم تثير الجدل في مهرجان البحر الأحمر

أثار الظهور الأخير للفنانة إيمي سمير غانم بمهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية، الشكوك حولها حملها الثاني، حيث كانت إطلالتها غريبة، ارتدت خلالها فستانا فضفاضا والذي لفت الإنتباه إليها.

وانتقد البعض إطلاله إيمي خاصة أن الفستان الذي إرتدته كان بمقاسات واسعة للغاية، إلا أن البعض ذهب إلى أن إيمي إضطرت إلى إرتداء هذا الفستان كي تخفي حملها الثاني، خاصة أنها تخاف من الحسد بشكل كبير، حيث فعلت ذلك الأمر في حملها الأول في ابنها فادي.

وعلى الرغم من حالة الجدل حول حمل إيمي سمير غانم بمواقع التواصل الإجتماعي إلا أنها لم تخرج لتنفي أو تؤكد الخبر.

جدير بالذكر أن الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد استقبلا مولودهما الأول “فادي” في شهر يناير 2023.

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