الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وصول المخرج عمر زهران لنظر جلسة محاكمته بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

عمر زهران
عمر زهران

 وصل إلى محكمة الجيزة المخرج عمر زهران، والمتهم بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد  يوسف الي محكمة الجيزة وسط حراسة أمنية مشددة. 

وبدأت المحكمة نظر الجلسة، وخلال الجلسة الماضية أصر دفاع المخرج عمر زهران على استدعاء المدعية شاليمار الشربتلي لمواجهتها بالمتهم وذلك حتى يترافع.


وأضاف المحامي أن شاليمار الشربتلي اتهمت موكله المخرج عمر زهران انتقاما منه بسبب مشادة كلامية حدثت بينهما.

أمر إحالة المخرج عمر زهران
كشف أمر الإحالة في قضية المخرج عمر زهران رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة، أنه متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها.


وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

المخرج عمر زهران متهم بسرقة مشغولات ذهبية

وأوضحت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عمر زهران عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات حصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.

القبض على المخرج عمر زهران في واقعة اتهامه بسرقة مصوغات ذهبية

وتم ضبط المخرج، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وفق اتهامه في محضر رسمي قامت بتحريره الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بقسم شرطة الجيزة، تتهم فيه المخرج بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية من شقتها في أبراج شهيرة بالجيزة، باعتباره صديقًا لها وزوجها وكان دائم التردد عليهما هناك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة الجيزة المخرج عمر زهران مجوهرات شاليمار الشربتلي شاليمار الشربتلى عمر زهران

مواد متعلقة

وصول أحمد مرتضى منصور دفاع المخرج عمر زهران لمحكمة الجيزة (صور)

وصول مرتضى منصور دفاع المخرج عمر زهران لمحكمة الجيزة (فيديو وصور)

وصول دفاع عمر زهران إلى محكمة الجيزة

الأكثر قراءة

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

أول مواجهة بين شاليمار الشربتلي وعمر زهران فى قضية سرقة المجوهرات

اغتيال عالم الكيمياء السوري حمدى إسماعيل داخل منزله بدمشق

إذاعة جيش الاحتلال تعلن تدمير الأسطول السوري

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق

إسرائيل تعلن شن أكبر عملية جوية في تاريخها لتدمير الجيش السوري

انتشال 7 جثث من أسفل أنقاض عقار الوايلى المنهار

"أنا تعبان ومش كويس"، جمال شعبان يكشف سر وفاة فني أشعة فجأة

منوعات

المزيد

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

أول ظهور لـ جاي زي بعد اتهامات الاغتصاب (فيديو وصور)

إيرادات فيلم Moana 2 ترتفع لـ 600 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

لغز مستمر منذ عقد من الزمن، ماذا قالت بيانات جيمس ويب عن تسارع تمدد الكون

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

كيف استغلت دولة الاحتلال سقوط نظام بشار الأسد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الشمس والأحاديث الضعيفة التي وردت فيها

من خواطر الشعراوي، دعوة للتأمل فيما لحق بالأقوام السابقة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية