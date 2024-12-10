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رياضة

لاعب وست هام يهدي الفوز أمام وولفرهامبتون إلى أنطونيو

وولفرهامبتون
وولفرهامبتون

الدوري الانجليزي، أهدي بوين لاعب وست هام فوز فريقه أمام ضيفه وولفرهامبتون، مساء أمس الإثنين، في ختام منافسات المرحلة الـ15 للدوري الإنجليزي الي زميله أنطونيو الذي تعرض لحادث سير مؤخرا.

 

ورفع الجناح الإنجليزي قميص أنطونيو، الذي يحمل الرقم 9 عاليًا، لدعم مهاجم وست هام، الذي يتعافى في المستشفى بعد تعرضه لحادث سيارة مروع.


وجاء هذا الانتصار، ليثبت أقدام الإسباني جولين لوبيتيجي في منصب المدير الفني لوست هام، في الوقت الحالي على الأقل، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ14.

في المقابل، ربما تتسبب تلك النتيجة في رحيل جاري أونيل عن قيادة وولفرهامبتون، لاسيما بعد تعرض الفريق لخسارته العاشرة في المسابقة خلال الموسم الحالي والثالثة على التوالي، ليقبع في المركز الـ19 "قبل الأخير" برصيد 9 نقاط، بفارق 4 نقاط خلف مراكز الأمان.

 

وتمكن نادي وست هام من تأكيد استقرار حالة لاعبه الصحية، واسترداده وعيه وقدرته على التواصل مع الآخرين، مساء السبت.

انطونيو يخضع لعملية جراحية 

وخضع أنطونيو، 34 عامًا، لعملية جراحية في ساقه المكسورة؛ حيث يبدو الطريق طويلًا أمامه للتعافي من الإصابات التي تعرض لها في الحادث، وهو ما دفع لاعبو وست هام لإظهار دعمهم لزميلهم المصاب، حيث ارتدوا قمصان "أنطونيو 9" أثناء عمليات الإحماء.

ومن المقرر أن يقوم لاعبو وست هام، بما في ذلك أنطونيو، بالتوقيع على القمصان، وسيتم بيعها بالمزاد العلني مع توجيه العائدات لهيئة الخدمات الصحية الوطنية وسيارات الإسعاف الجوي في المملكة المتحدة.

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