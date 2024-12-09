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التشكيل الرسمي لمباراة وست هام ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وست هام، فيتو
وست هام، فيتو

كشف جولين لوبيتيجي وجاري أونيل مدربا وست هام ونظيره وولفرهامبتون عن التشكيل الرسمي للمباراة التي تقام مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

ويستضيف ملعب لندن الأولمبي معقل الهامرز مباراة وست هام ضد وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مباريات الدوري الإنجليزي.


تشكيل وست هام ضد وولفرهامبتون 

حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا- مافروبانوس- ماكس كيلمان- إيميرسون.

خط الوسط: كارلوس سولير- توماس سوتشيك- ألفاريز.

خط الهجوم: محمد قدوس- جارود بوين- سمرفيل.

تشكيل وولفرهامبتون أمام وست هام يونايتد 

حراسو المرمى: سام جونستون.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو- بوينو- جوميز.

خط الوسط: دوهيرتي- جواو جوميز- ليمينا- ريان آيت نوري.

خط الهجوم: أندريه- لارسين- كونيا.

 

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وست هام وولفرهامبتون الدوري الانجليزي البريميرليج

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