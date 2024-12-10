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وست هام يفوز على وولفرهامبتون 2-1 في الدوري الإنجليزي

وست هام مع وولفرهامبتون،
وست هام مع وولفرهامبتون، فيتو

انتهت مباراة وست هام يونايتد ضد وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 للهامرز، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الإثنين، على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل توماس سوسيك وجارود بوين هدفي فريق وست هام في الدقيقتين 54 و72، بينما سجل مات دوهيرتي هدف وولفرهامبتون في الدقيقة 69.

بهذه النتيجة، يرفع فريق وست هام رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد فريق وولفرهامبتون عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

 

تشكيل وست هام يونايتد ضد وولفرهامبتون

حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا- مافروبانوس- ماكس كيلمان- إيميرسون.

خط الوسط: كارلوس سولير- توماس سوتشيك- ألفاريز.

خط الهجوم: محمد قدوس- جارود بوين- سمرفيل.

 

تشكيل وولفرهامبتون أمام وست هام يونايتد

حراسة المرمى: سام جونستون.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو- بوينو- جوميز.

خط الوسط: دوهيرتي- جواو جوميز- ليمينا- ريان آيت نوري.

خط الهجوم: أندريه- لارسين- كونيا.

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الدوري الانجليزي البريميرليج وولفرهامبتون وست هام يونايتد وست هام

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