بث مباشر لمباراة وست هام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة وست هام ولفرهامبتون، يلتقي وست هام ضد ولفرهامبتون في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024 /2025، في اللقاء الذي سيقام على ملعب “لندن الأولمبي.

ويسعى فريق وست هام يونايتد إلى العودة مجددًا إلى سكة الانتصارات من خلال استضافة نظيره المتواضع فريق ولفرهامبتون على أرضية ملعب لندن الأولمبي بالعاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم الاثنين الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٤.

موعد مباراة وست هام ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وستقام مباراة وست هام ضد ولفرهامبتون في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الإثنين ٩ ديسمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة وست هام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وتعتبر شبكة قنوات “beINSPORTS” هي الموزع الوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. القناة التي ستبث مباراة وست هام ضد ولفرهامبتون هي قناة “beIN SPORTS 1”.

ويحتل وست هام يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، حيث خاض 14 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 7 مباريات.

بينما يحتل ولفرهامبتون المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط، حيث لعب 14 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر في 9 مباريات.

تقابل الفريقان 18 مرة، فاز وست هام يونايتد في 9 مرات وفاز ولفرهامبتون في 8 مباريات، بينما تعادل الفريقان في مباراة.

فيما كشفت تقارير صحفية عن صدمة تلقاها، نادي وست هام يونايتد، بسبب اقترابه من خسارة لاعبه الجامايكي ميشيل أنطونيو، لمدة طويلة، بسبب حادث سيارة.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، قد يغيب أنطونيو عن الملاعب لمدة تصل إلى عام، بعد حادث السير المروع، الذي تعرض له وأدى إلى كسر ساقيه.

وكان نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، أعلن في بيان رسمي يوم السبت الماضي تعرض اللاعب ميخائيل أنطونيو لحادث سير اليوم السبت.

بيان وست هام بشأن لاعبه ميشيل أنطونيو

وأكد وست هام يونايتد في بيان رسمي: "المهاجم ميخائيل أنطونيو قد تعرض اليوم لحادث سير على الطريق. أفكار ودعوات كل من في النادي مع مايكل وعائلته وأصدقائه في هذا الوقت.سيصدر النادي تحديثًا في الوقت المناسب.

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو نشر عبر صفحته الشخصية على فيس بوك صورة لسيارة اللاعب والتي تظهر تهشم السيارة.

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