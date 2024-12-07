السبت 07 ديسمبر 2024
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رياضة

لاعب بالدوري الإنجليزي يتعرض لحادث سير وتهشم سيارته

لاعب بالدوري الإنجليزي
لاعب بالدوري الإنجليزي يتعرض لحادث سير وتهشم سيارته

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، في بيان رسمي تعرض اللاعب ميخائيل أنطونيو لحادث سير اليوم السبت.

 

وأكد وست هام يونايتد في بيان رسمي: "المهاجم ميخائيل أنطونيو قد تعرض اليوم لحادث سير على الطريق. أفكار ودعوات كل من في النادي مع مايكل وعائلته وأصدقائه في هذا الوقت.سيصدر النادي تحديثًا في الوقت المناسب.

 

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو نشر عبر صفحته الشخصية على فيس بوك صورة لسيارة اللاعب والتي تظهر تهشم السيارة.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ15


1- ليفربول 35 نقطة
2- تشيلسي 28 نقطة
3- آرسنال 28 نقطة
4- مانشستر سيتي 26 نقطة
5- برايتون 23 نقطة
6- فولهام 22 نقطة
7- نوتينغهام فورست 22 نقطة
8- أستون فيلا 22 نقطة
9- بورنموث 21 نقطة
10- توتنهام هوتسبير 20 نقطة
11- برينتفورد 20 نقطة
12- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة
13- مانشستر يونايتد 19 نقطة
14- وست هام يونايتد 15 نقطة
15- إيفرتون 14 نقطة
16- ليستر سيتي 13 نقطة
17- كريستال بالاس 12 نقطة
18- إبسويتش تاون 9 نقاط
19- وولفرهامبتون 9 نقاط
20- ساوثهامتون 5 نقاط

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نادي وست هام يونايتد ميخائيل أنطونيو وست هام يونايتد الإنجليزي وست هام يونايتد انطونيو فابريزيو رومانو

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