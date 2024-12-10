انطلاق مهرجان الاكتفاء الذاتي للموسيقى والكورال على مسرح كليات جامعة عين شمس

انطلقت فعاليات مهرجان الاكتفاء الذاتي للموسيقى والكورال على مسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بـجامعة عين شمس، وذلك خلال الفترة من السادس وحتى السادس عشر من ديسمبر الجاري بمشاركة كل من كليات التربية والتجارة والآداب والهندسة والحقوق والألسن والبنات.

انطلاق مهرجان الاكتفاء الذاتي للموسيقى والكورال لكليات جامعة عين شمس

وتشكلت لجنة التحكيم من كل من الدكتور أسامة علي أستاذ علوم الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، والدكتور عبد العظيم إبراهيم الأستاذ بقسم الأداء الأوركسترالي بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، والدكتور محمد عبد القادر الأستاذ بقسم الغناء بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

يأتي المهرجان تحت إشراف قطاع التعليم والطلاب اللجنة الفنية العليا باتحاد طلاب الجامعة وإدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وفي سياق آخر اجتاز 5 طلاب بقسم اللغة الإنجليزية بألسن عين شمس (تخصص ترجمة فورية) برنامجا تدريبيا على الترجمة الفورية في المقصورة العربية بمقر الأمم المتحدة في فيينا تحت إشراف مترجمي الأمم المتحدة وبقيادة هيام العيسوى، منسقة مذكرة التفاهم عن الجانب الأممي والمترجمة الفورية في مقر الأمم المتحدة بفيينا.

طلاب ألسن عين شمس يجتازون برنامجا تدريبيا بالمقصورة العربية بمقر الأمم المتحدة في فيينا

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر رجاء منسقة الاتفاقية من جانب جامعة عين شمس، جاء التدريب في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات (DGACM) وجامعة عين شمس.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سلوى رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس، وإشراف أشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا.

وأجرى الطلاب التدريب في إطار اجتماع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي - الفريق العامل الرابع المعني بالتجارة الإلكترونية - الدورة السابعة والستون - الذي عقد في الفترة من ١٨ - ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ بمقر الأمم المتحدة في فيينا.

كما حضر الطلاب جلسة خاصة عن الترجمة التحريرية مع المترجمين التحريريين بمقر الأمم المتحدة في فيينا وتعرفوا خلالها على أساليب الترجمة التحريرية في الأمم المتحدة وأدواتها.

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد عميدة الكلية خلال استقبالها للطلاب بعد عودتهم أن كلية الألسن تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، بغرض تبادل الخبرات مع الكوادر العاملة في تلك المنظمات وصقل مهارات ومعارف طلاب الكلية سواء على مستوى المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا في مجال الترجمة الفورية والتحريرية الأمر الذي يأتي متسقا مع دور كلية الألسن جامعة عين شمس الريادي في إعداد مترجمين على مستوى عال من الكفاءة والتأهيل لخدمة مؤسسات الدولة المختلفة.

ومن جانبه، نوه الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية للدراسات العليا والمشرف على تنفيذ بروتوكول التعاون مع الأمم المتحدة إلى أن التعاون مع إدارة الترجمة بالأمم المتحدة يجري بشكل وثيق منذ العام 2020، حيث جرى تنظيم عدة فعاليات ثقافية وعلمية في مجال الترجمة الفورية والترجمة التحريرية إضافة إلى تنفيذ أربعة برامج تدريبية على الترجمة الفورية مع إدارة الترجمة الفورية في نيويورك، وبرنامج تدريبي آخر على الترجمة التحريرية مع إدارة الترجمة التحريرية في جنيف. وأثمر هذا التعاون إلى جانب رفع كفاءة وتأهيل الطلاب في مجال الترجمة الفورية والتحريرية عن اجتياز طالبتين من طلاب الكلية للامتحان التنافسي الذي تنظمه الأمم المتحدة لتعيين مترجمين جدد بمكاتبها حول العالم وتعيين إحداهما في مقر الأمم المتحدة في نيويورك والأخرى في جنيف في العام 2022.

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