جامعة عين شمس تُطلق مهرجان العطاء الأول لتعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم

شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس فعاليات مهرجان العطاء الأول "شريان جامعة عين شمس" من تنظيم قطاع التعليم والطلاب واتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة "طلاب من أجل مصر" بالتعاون مع جمعية "شريان العطاء" وذلك في إطار دور جامعة عين شمس الرائد في دعم القضايا الإنسانية والمجتمعية من خلال إشراك طلابها وشركائها في المبادرات التي تعكس روح العطاء والتكافل.

إطلاق مهرجان العطاء الأول بجامعة عين شمس لتعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم

و افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يرافقهم الدكتور محسن الألفي، رئيس مجلس جمعية شريان العطاء فعاليات المهرجان بحضور نخبة من الشخصيات البارزة، فضيلة الشيخ عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية والأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصري والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، والدكتور نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، دكتورة امال أمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر، ولفيف من السادة العمداء وعدد من الشخصيات الأكاديمية والطبية البارزة.

ضياء زين العابدين: التبرع بالدم عمل إنساني في المقام الأول

رحب محمد ضياء زين العابدين بالحضور مثمنًا التعاون بين جامعة عين شمس وجمعية مصر شريان العطاء كما اكد التزام الجامعة العميق بقضية إنسانية نبيلة وهي التبرع المنتظم بالدم.

واضاف ان التبرع بالدم ليس مجرد عملية طبية بل هو عمل إنساني في المقام الأول يتطلب شجاعة وإرادة قوية من كل فرد في المجتمع فكل قطرة دم تمنح هي فرصة لإنقاذ حياة" وهي تمثل الأمل للمرضى الذين يحتاجون إلى الدعم في أوقات الأزمات وخاصة الأطفال ممن يحتاجون الي توافر الدم باستمرار،

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى أن الجامعة تسعى بشكل دائم لتطوير الخدمات الطبية المقدمة من خلال مستشفياتها الجامعية مضيفا أن مستشفى عين شمس التخصصي يعمل على تطوير بنك الدم لتحقيق الاعتماد الذاتي وضمان سلامة المريض، إلى جانب دعم بنوك الدم بالمستشفيات الجامعية لتلبية احتياجات المرضى بشكل آمن ومستدام.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، موضحًا أن جامعة عين شمس تتعاون مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية والمجتمعية، وتعمل على تعزيز التنمية والتطوير من خلال مشاريع مستدامة. وأشاد بمشاركة الطلاب في الأنشطة المجتمعية، ودورهم كنماذج تحتذى في العمل الجماعي الذي يحقق رؤية الجامعة ورسالتها في خدمة المجتمع.

واختتم كلمته بدعوة الجميع للمشاركة الفعالة في حملات التبرع بالدم، مشددًا على أن التكاتف بين أفراد المجتمع ومؤسساته هو السبيل لبناء مجتمع أكثر صحة وتضامنًا.

وفي كلمته، أكد الدكتور محسن الألفي، أستاذ أمراض الدم بجامعة عين شمس، ورئيس مجلس جمعية شريان العطاء أن التبرع بالدم يمثل رسالة أمل وحياة للملايين من المرضى.

وأوضح أن مثل هذه المبادرات تساهم في ترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي وتوفير احتياجات المستشفيات من الدم، مشيدًا بجهود قطاع التعليم والطلاب التي بُذلت لإنجاح المهرجان، داعيًا إلى استمرارية دعم هذه المبادرات الإنسانية وان تكون جامعة عين شمس أول جامعة معتمدة بالكامل على التبرع المنتظم بالدم لتلبية احتياجات مستشفياتها الجامعية.

وأعرب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن فخره واعتزازه بالأنشطة الطلابية والفرق الفنية في جامعة عين شمس، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه الجامعة في اكتشاف وصقل مواهب الطلاب الذين أصبح منهم فنانون ومبدعون مشاهير.

وأكد خلال كلمته أن طلاب الجامعة يمتلكون مستقبلًا مشرقًا، يُبشر بالمزيد من العطاء والإبداع.

واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية الاستمرار في دعم الأنشطة الطلابية، باعتبارها أساسًا لبناء جيل واعٍ ومبدع، وقادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تعزيز مكانة مصر على الساحة العالمية.

استعرض محمد محمود أبو جاد، مسؤول برامج سلامة الدم بمكتب منظمة الصحة العالمية مصر، بداية "مبادرة شريان العطاء " من داخل كلية الطب جامعة عين شمس منذ ٢٥ عامًا لتوعية الطلاب بالتبرع بالدم ، حيث يعتبر نقل الدم ومشتقاته أحد الأساليب العلاجية الحيوية التي لا يمكن توفير الخدمات الصحية الأساسية والمتقدمة بدون توفيرها ويحتاج إليها مرضى اللوكيميا وأنيميا البحر المتوسط، ومرضى الهيموفيليا.

وأوضح أن الدم الآمن هو الدم الخالي من الفيروسات، الطفيليات، العقاقير، الكحول، مواد كيماوية أو أي عوامل خارجية مما قد تسبب أية أضرار أو خطورة أو أمراض للشخص الذي ينقل له ذلك الدم، لكل من يحتاجه من الأطفال والكبار من مرضى الأورام، زرع النخاع، الأنيميا، الفشل الكلوى.

وتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات المميزة التي استهدفت تشجيع المشاركين على التبرع بالدم، منها ماراثون للجري، وألعاب فردية وجماعية، إلى جانب فقرات فنية لكورال جامعة عين شمس والفنون الشعبية، ومعارض فنية وأخرى للجوالة.

وفي الختام كرم د محمد ضياء زين العابدين شركاء النجاح المساهمين فى مبادرة شريان العطاء تقديرًا لجهودهم المبذولة ومساهمتهم البناءه كما كرم الطلاب من ذوي الهمم الفائزين في مسابقات دولية.

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