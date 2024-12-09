الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم العالى يستقبل السفير الفرنسي لبحث التعاون المشترك

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى يستقبل السفير الفرنسي
ads

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمق علاقات التعاون التي تجمع بين مصر وفرنسا، خاصة في المجالات التعليمية والبحثية، جاء ذلك خلال استقباله  إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وزير التعليم العالي يستقبل السفير الفرنسي لبحث التعاون المشترك

 وأشاد الوزير بعلاقات التعاون المشتركة التي تجمع بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى الخطوات القوية التي تمت خلال الفترة الماضية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ومن بينها؛ توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية ونظيراتها الفرنسية خلال شهر يونيو الماضي، الذي تم بحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية؛ بهدف منح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصًا.

كما لفت الوزير إلى أن  تعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا، قد أثمر عن العديد من المشروعات التعليمية الناجحة، ومن بينها الجامعة الأهلية الفرنسية التي حظيت بدعم كبير من قِبل القيادة السياسية في الدولتين؛ لتحويلها إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية متميزة، تمثل الجامعات الذكية من الجيل الجديد، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية والمشروعات البحثية بين الجامعات المصرية والفرنسية، وكذلك التعاون في تقديم المنح الدراسية، مشيرًا إلى تطلع مصر لتقوية هذه العلاقات وتعزيزها.

ومن جانبه أعرب شوفالييه عن اعتزاز فرنسا بتاريخ العلاقات التعليمية والثقافية التي تربطها بمصر، وترحيبها بتقديم الدعم الأكاديمي والبحثي فى مختلف المجالات، وبخاصة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، منوهًا إلى تميز المنظمة التعليمية المصرية، وكفاءة الدارسين والباحثين المصريين وتفوقهم العلمى.

كما أكد السفير الفرنسي تقدير بلاده لدور مصر  الحيوي، كبوابة للقارة الإفريقية؛ لنقل الخبرة الفرنسية في المجالات التعليمية والبحثية لباقي أبناء القارة.

وبحث الجانبان آليات تنفيذ الإتفاق الإطاري الموقع بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء متابعة آخر المستجدات بشأن إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر.

وحضر اللقاء، الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، واللواء هيثم زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة رشا رمضان ممثلة الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في مصر، والدكتور حسين فريد مدير مشروعات الجامعات الأهلية المنبثقه من الجامعات الحكومية وممثلًا عن جهة الإشراف على إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية الجامعات الذكية البحث العلمي التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور العاصمة الإدارية الجديدة المشروعات البحثية سوق العمل سفير فرنسا بالقاهرة

مواد متعلقة

معهد تيودور بلهارس يستقبل أطباء عراقيين للتدريب في مجال مناظير الجهاز الهضمي

وزير التعليم العالي: قرار جمهوري بإنشاء جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا

2024 عام التعاقدات لمصر للطيران، الشحن الجوي يستحوذ على النصيب الأكبر ومعرض العلمين "فتحة خير"

مشروعات قومية تتصدر مؤتمر أسبوع استدامة وطن

فوز فريق مصري بجائزة مشروع العام في البحث العلمي من مؤسسة تايمز البريطانية

أكاديمية البحث العلمي في 2024.. افتتاح أول حاضنة متخصصة في الأعمال التكنولوجية الرياضية.. وتمويل 538 مشروع تخرج لـ3000 طالب من 28 جامعة

ألسن عين شمس تنظم يوما للتوظيف بمشاركة 14 شركة عالمية ومحلية

رئيس القابضة للمطارات: نستهدف تقديم مطارات حضارية مشرفة

الأكثر قراءة

قبل هروبه من دمشق بلحظات، آخر أوامر بشار الأسد للجيش السوري

تفاجأ واشتكى من الجيش، تفاصيل اللقاء الأخير للرئيس بشار الأسد قبل الرحيل

ساويرس يكشف مستقبل الذهب عالميًّا في ظل الاضطرابات الدولية

ساويرس: من يحارب السوق السوداء دائما يفشل

محمد صلاح يتعرض للعنصرية في فرنسا (تفاصيل)

الكرملين: قرار منح بشار الأسد وعائلته حق اللجوء صدر من بوتين شخصيا

نجيب ساويرس عن كامل الوزير: الصناعة في عهده ستصل إلى مستويات مشوفتهاش قبل كده

مسموح للجنسية المصرية فقط الدخول لسوريا ولن نترككم، رسائل مؤثرة من السوريين للمصريين (فيديو)

منوعات

المزيد

مسموح للجنسية المصرية فقط الدخول لسوريا ولن نترككم، رسائل مؤثرة من السوريين للمصريين (فيديو)

الشرطة التركية تعتقل مواطنا حاول الانتحار بعد قتل زوجته ونجله

المحيطات تحتفظ بذاكرتها لمدة تتراوح بين عقد وعقدين

الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على شبكة احتيالية يديرها إسرائيليان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 في السوق

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 8-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

بمرتبات تصل لـ 15 ألف ريال، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهاردة" منذ 18 عامًا.. رحيل الشيخ عطية صقر، وأبعدوه عن لجنة الفتوى لهذا السبب

ما حكم الشرع في الزواج العرفي بدون شهود؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية

كم عدد الملائكة التي تأتي بجهنم يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية