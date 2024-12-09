وزير التعليم العالى يستقبل السفير الفرنسي لبحث التعاون المشترك

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمق علاقات التعاون التي تجمع بين مصر وفرنسا، خاصة في المجالات التعليمية والبحثية، جاء ذلك خلال استقباله إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير التعليم العالي يستقبل السفير الفرنسي لبحث التعاون المشترك

وأشاد الوزير بعلاقات التعاون المشتركة التي تجمع بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى الخطوات القوية التي تمت خلال الفترة الماضية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ومن بينها؛ توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية ونظيراتها الفرنسية خلال شهر يونيو الماضي، الذي تم بحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية؛ بهدف منح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصًا.

كما لفت الوزير إلى أن تعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا، قد أثمر عن العديد من المشروعات التعليمية الناجحة، ومن بينها الجامعة الأهلية الفرنسية التي حظيت بدعم كبير من قِبل القيادة السياسية في الدولتين؛ لتحويلها إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية متميزة، تمثل الجامعات الذكية من الجيل الجديد، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية والمشروعات البحثية بين الجامعات المصرية والفرنسية، وكذلك التعاون في تقديم المنح الدراسية، مشيرًا إلى تطلع مصر لتقوية هذه العلاقات وتعزيزها.

ومن جانبه أعرب شوفالييه عن اعتزاز فرنسا بتاريخ العلاقات التعليمية والثقافية التي تربطها بمصر، وترحيبها بتقديم الدعم الأكاديمي والبحثي فى مختلف المجالات، وبخاصة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، منوهًا إلى تميز المنظمة التعليمية المصرية، وكفاءة الدارسين والباحثين المصريين وتفوقهم العلمى.

كما أكد السفير الفرنسي تقدير بلاده لدور مصر الحيوي، كبوابة للقارة الإفريقية؛ لنقل الخبرة الفرنسية في المجالات التعليمية والبحثية لباقي أبناء القارة.

وبحث الجانبان آليات تنفيذ الإتفاق الإطاري الموقع بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء متابعة آخر المستجدات بشأن إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر.

وحضر اللقاء، الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، واللواء هيثم زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة رشا رمضان ممثلة الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في مصر، والدكتور حسين فريد مدير مشروعات الجامعات الأهلية المنبثقه من الجامعات الحكومية وممثلًا عن جهة الإشراف على إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر.

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