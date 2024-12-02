400 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس الشاملة بكلية البنات

نظمت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بـ جامعة عين شمس، قافلة تنموية شاملة بكلية البنات على مدار يومين بالتعاون مع كلية الطب والتمريض، تزامنا مع الحملة العالمية " ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ".

٤٠٠ مستفيد من قافلة تنموية شاملة

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، أميرة يوسف عميد كلية البنات وتنسيق هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أسماء زعزع وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب، وهند الهلالي المدير التنفيذي لوحده دعم المرأة ومناهضة العنف.

تعزيز الوعي الصحي والنفسي لدى الطالبات من خلال الكشف الطبي

نظمت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف مبادرة صحية وقافلة طبية شاملة للطالبات بكلية البنات وتهدف لتعزيز الوعي الصحي والنفسي لدى الطالبات من خلال الكشف الطبي الشامل، والتوعية الصحية، ودعم الصحة النفسية والإنجابية، والحد من انتشار الأمراض المزمنة، تحسين مستوى الصحة العامة والنفسية للطالبات لبناء جيل واعي بصحته قادر على مواجهة التحديات وذلك علي اليومين.

إجراء فحوصات طبية شاملة

وتضمنت القافلة إجراء فحوصات طبية شاملة تشمل قياس مستوى السكر في الدم، قياس ضغط الدم، تقييم الصحة العامة وتم إستفادة عدد كبير من الأساتذة والهيئة المعاونه والطالبات والإداريين بواقع " ٤٠٠ مستفيد ".

التوعية بالصحة الإنجابية وكيفية الحفاظ عليها

وعلى هامش فعاليات القافلة تم عقد العديد من الندوات والورش لنشر وعي الطلبات بأهمية التغذية السليمة وأثرها على الصحة الجسدية والنفسية، النظافة الشخصية والجسمانية، وكيفية تجنب العادات الصحية الخاطئة، والتوعية بالصحة الإنجابية وكيفية الحفاظ عليها، ومناقشة أهمية الفحصات الدورية وكيفية التعامل مع التغيرات الفسيولوجية.

كما تم تنظيم ندوات حول كيفية التغلب على الضغوط النفسية والتوتر، ودعم الطالبات في مواجهة التحديات المرتبطة ببيئة التعليم والعمل، وتحسين العلاقات الأسرية، وحملات توعية بالأمراض المنتشرة وأساليب الوقاية منها، وتقديم إرشادات لتبني نمط حياة صحي شامل، وعمل متابعة دورية لحالة الطالبات وتقديم استشارات فردية عند الحاجة.

وفي سياق آخر استضافت كلية الاداب بـ جامعة عين شمس على مدار يومي 26، و27 نوفمبر الماضي المعرض السنوي لاحتياجات الأسرة الذي يقيمه أعضاء نادي روتاري كايرو بلاتنيم، واحتوى المعرض على قرابة 8 آلاف قطعة تنوعت بين الملابس ( العادية والرياضية ) والأحذية الرجالي والحريمي والأطفال، فضًلا عن الشنط والإكسسوارات.

جامعة عين شمس تستضيف المعرض السنوي لاحتياجات الأسرة

واشتمل المعرض على ركن خاص للعب الأطفال، والكتب والقصص الثقافية والترفيهية، وقد حازالمعرض على إعجاب المترددين عليه خلال اليومين وأشادوا بالأسعار وجودة المنتجات التي شملت ماركات عالمية ومحلية تلبي احتياجات الأسرة، وفي ختام اليوم الثاني التقت د. حنان سالم بأعضاء الفريق وتم تكريمهم بتقديم شهادات التقدير للمشاركين الذين أكدوا على عراقة جامعة عين شمس وحرص إدارتها على تفعيل الأنشطة الاجتماعية التى تؤكد دور المجتمع المدني في المساهمة في تحقيق التكافل الاجتماعي، كما أثنوا على حسن التنظيم والتعاون من قبل كلية الأداب، وقدموا الشكر لكل عمال الكلية وقطاع رعاية الشباب وقطاع العلاقات العامة الذين تحملوا عبئ التنظيم والمتابعة على مدار اليومين، وأكدوا حرصهم الدائم على التعاون المستمر مع كلية الآداب.

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