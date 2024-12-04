جامعة عين شمس تستقبل وفدا من منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

استقبلت الدكتور غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس إيهاب عبد الله، مدير مشروع برنامج المنح الجامعية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق له.

جامعة عين شمس تستقبل وفدا من منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي

يأتي هذا اللقاء في إطار بحث أوجه التعاون واستكشاف فرص التعاون المستقبلي بين أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجامعة عين شمس

أعربت غادة فاروق عن أهمية التعاون الدولي في تحقيق الأهداف التنموية، وأكدت على استعداد جامعة عين شمس لتقديم الدعم والمساهمة الفعالة في المشاريع المستقبلية حيث ان جامعة عين شمس تقدم خدمة تعليمية متكامله فهي لا تعد مؤسسة تعليمية فحسب وإنما لها دائما تواجد فعال في كل مسابقات الابتكار والإبداع.

تعزيز الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجالات التعليم

خلال اللقاء، تم استعراض المشاريع البحثية الحالية التي تعمل عليها جامعة عين شمس، وسبل تعزيز الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجالات التعليم، والتنمية المستدامة. كما تم مناقشة كيفية الاستفادة من الخبرات المتبادلة لتعزيز القدرات البحثية والتطبيقية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واشارت غادة فاروق إلى مشاركة طلاب المنح الدراسيه من خلال قطاع التعليم والطلاب في اتحاد طلاب الجامعة لهذا العام إلى جانب باقي الانشطه الطلابية بالجامعة

ووجه ايهاب عبد الله الشكر لجامعة عين شمس على دعمها اللامحدود للطلاب موضحا ان برنامج رواد وعلماء مصر يسعى إلى توفير فرص المنح الدراسية للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أن جامعة عين شمس ضمن 10 جامعات مصرية حصلت على المنح المقدمة من البرنامج، وأضاف أن البرنامج يهدف إلي جانب الدراسة الأكاديمية تنمية مهارات اللغة الإنجليزية اللازمة للدراسة، فضلًا عن توفير عدد من فرص العمل؛ من خلال برامج ريادة الأعمال، وتنمية مهارات القيادة.

زيادة فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بالدراسة الجامعية

ويسعى البرنامج إلى بناء قدرات الكوادر المصرية وزيادة فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بالدراسة الجامعية وتحديدًا بالكليات والتخصصات التي تقدم فيها الدراسة ذات المصروفات بنظام الساعات المعتمدة وباللغة الإنجليزية.

مهارات اللغة الإنجليزية اللازمة للدراسة ولمواكبة متطلبات سوق العمل في مصر

كذلك تزويد الطلاب بإمكانات أكاديمية استثنائية للوصول إلى فرص أكبر في التعليم الجامعي وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية اللازمة للدراسة ولمواكبة متطلبات سوق العمل في مصر.

جاء ذلك بحضور إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب ومحمد البنا الأستاذ بهندسة عين شمس ونائب مدير البرامج الدوليه لشئون الطلاب، و ريهام عطيفي مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطلاب

وخلال الزيارة تم عقد لقاء مع طلاب المنحة للتعرف على إنجازات طلاب المنحة ومدى تقدمهم ومشاركتهم في مسابقات دولية وفي تقديم خدمات مجتمعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.