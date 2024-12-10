بعد الحكم بإعدامه، سماع المرافعة في محاكمة المتهم بقتل زوجته وأبنائه بالمنصورة

تنظرالدائرة الثانية بمحكمة استئناف المنصورة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم بقتل زوجته وابنائه الصغار في القضية رقم 23556 لسنة 2023 جنايات السنبلاوين، والمقيدة برقم 2400 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة، بعد الحكم عليه بالإعدام.

ومن المقرر أن تستمع محكمة استئناف المنصورة الدائرة الثانية برئاسة المستشار مجدي على قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيي الدين محمد الكناني، وأحمد عز الدين عواض، وسكرتارية شعبان شمس الدين خفاجة، وذلك في القضية رقم 23556 لسنة 2023 جنايات السنبلاوين، والمقيدة برقم 2400 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة، للمرافعة.

جنايات المنصورة قضت بإعدام المتهم بقتل زوجته وأبنائه

وكانت قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة، بإحالة أوراق المتهم بالتخلص من زوجته وطفليه، بعدما أطبق على أنفاسهم وخنقهم حتى تخلص منهم، بعزبة السرسي التابعة لمركز السنبلاوين، بسبب خلافات زوجية، لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوى سنجاب، وعضوية المستشارين محمد حسن السيد عاشور، ومحمد صلاح محمد البرعي، ومصطفى محمود محمد، وسكرتارية محمد عبدالهادي، وطارق عبد اللطيف، وحسين عبد اللطيف، وذلك فى القضية رقم 1219 لسنة 2024 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 11 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة.

قرار إحالة قضية قاتل زوجته وأولاده بقرية السرسي

وكان المستشار عبد الرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم بهاء م.ط.أ. (محبوس) السن 34 عامًا، للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 13/1/2024 بدائرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها سارة عادل رمضان هلال، والطفلين منى بهاء م.ط.، وإسلام بهاء م.ط.، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم، وأعد لذلك الغرض أداة (قفاز)، وما أن ظفر بهم حتى أحكم بقبضته على عنقهم واحدا تلو الآخر حتى خارت قواهم، قاصدا من ذلك إزهاق روحهم، فأحدث إصاباتهم الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (قفاز) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أقوال الشهود في قضي مقتل أم وأبنائها علي يد الزوج



وجاء في أقوال الشاهد الأول عادل رمضان هلال متولي، السن 55 عامًا - نجار موبيليا - مقيم عزبة السرسي: بأنه على إثر خلافات زوجية بين ابنة المجني عليها والمتهم، كان الأخير دائم التعدي عليها بالضرب، وبتاريخ الواقعة حضر إليه المتهم، وأنبأه أنه بالطرق على باب مسكنه لم يجيب أحد، فتوجه برفقته وأبصر المجني عليهم بداخله في حالة إعياء، وتم نقلهم للمستشفى، وتنامى إلى علمه نشوب مشادة بين نجلته والمتهم قبيل وفاتها، وأعزى قصد المتهم من التعدي على المجني عليهم إزهاق روحهم.

تحريات ضباط مباحث السنبلاوين

فيما دلت تحريات ضباط المباحث على صحة ارتكاب المتهم للواقعة، بأنه على إثر خلافات زوجية بينه وزوجته المجني عليها الأولى، بيت النية وعقد العزم على قتلها، وما إن ظفر بها حتى ارتدى (قفازًا) وأحكم بقبضته على عنقها حتى خارت قواها، وأعقب ذلك بأن قام بالتخلص من نجليه بأن أطبق على عنقهما.

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