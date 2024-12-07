السبت 07 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزير العدل يتفقد محكمة جنوب المنصورة بعد تطويرها ويفتتح مقر فرع توثيق

وزير العدل
وزير العدل
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توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى محافظة الدقهلية، اليوم السبت، لإجراء جولة تفقدية لمبنى محكمة جنوب المنصورة، وكان فى استقباله بديوان عام المحافظة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد أنور العدل نائب المحافظ.

 

 

وعقب ذلك توجه وزير العدل إلى مبنى محكمة استئناف المنصورة، وعقد لقاء مع المستشار رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار المحامى العام الأول لنيابة استئناف المنصورة.

 

 

ثم قام بجولة تفقدية لمبنى محكمة جنوب المنصورة، حيث تفقد المبني بعد رفع كفاءته التي شملت المبنى بالكامل والمكون من مبنى مأمورية استئناف وقاعات لجلسات محاكم الجنايات والمحاكم المدنية والأسرة وغرف المداولة، كما تفقد المكتب الأمامي المُعد لتسهيل الخدمة للمواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومقر للنيابة العامة تضمن مكتب محامي عام أول نيابة الأموال العامة، ومكتب محامى عام جنوب المنصورة، ومكاتب رؤساء ووكلاء النيابة، وتفقد  استراحة  القضاة. 

 

كما تفقد استراحة  المحامين بعد تجديدها، كما التقى عددًا من  المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد على دورهم القانوني الهام ومشاركتهم  القضاة وأعضاء النيابة في أداء رسالة العدل. 

 

كما افتتح وزير العدل مقر فرع التوثيق المُنشأ حديثًا بالمجمع، واستمع من مساعد الوزير المعنى إلى شرح مفصل عن المقر وإجراءات العمل به، والذي يعمل بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد وفقا منظومة التحول الرقمي  ويعمل من الساعة التاسعة صباحًا حتي الساعة الرابعة مساءً.

وعقد وزير العدل مع  قضاة محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والإقتصادية وأعضاء النيابة العامة، بحضور  المستشار حسين قنديل رئيس محكمة استئناف المنصورة، ومساعدى الوزير المعنيين، والمستشار رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية، والمستشار رئيس محكمة شمال المنصورة الابتدائية، والمستشار رئيس محكمة المنصورة الإقتصادية، ومحامي عام أول نيابات استئناف المنصورة, ومحامى عام أول نيابة المنصورة للأموال العامة، ومحامي عام أول نيابة جنوب المنصورة،  ومحامى عام نيابة شمال المنصورة، ومحامى عام أول نيابة المنصورة الكلية لشئون الأسرة.

وفى اللقاء، أكد وزير العدل على ضرورة مواكبة تطوير المهارات والكفاءات الفنية مع تطوير المباني والتقنيات التكنولوجية، بما يحقق العدالة الناجزة التي تسعى إليها الوزارة دائمًا.

كما التقى وزير العدل أعضاء هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية العاملين بمحافظة الدقهلية وحثهم على سرعة إنجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم.

وفي ختام الجولة استمع  إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين وتم فحصها خلال الزيارة.

 

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