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حملة مكبرة لرفع التعديات والإشغالات والتصدي للنباشين والباعة الجائلين في المنصورة (صور)

حملة رفع الاشغالات
حملة رفع الاشغالات بالمنصورة، فيتو

شنت رئاسة حى غرب المنصورة في محافظة الدقهلية  برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، حملة ليلية مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنطاق حى غرب المنصورة  

حملة علي النباشين والباعة الجائلين

واستهدفت الحملة التصدي للباعة الجائلين والنباشين ومداهمة أماكن تواجدهم في المنصورة، تلك الظاهرة  التى تؤرق الشارع الدقهلاوى ويصادر مهامتهم تمهيدا" لإتخاذ الإجراءات القانونية.

 قاد الحملة  نائبى رئيس حى غرب المنصورة  حمدى رشاد،  و أحمد ماهر، وفريق النوبتيجية الليلية المشكل من  أحمد نشأت مسئول الإشغالات بالنوبتجيه المسائيه.

رفع التعديات على حرم الطريق للكافيهات والمقاهى والباعة والجائلين

واستهدفت الحملة عدد من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق حى غرب  ، حيث تم رفع التعديات على حرم الطريق للكافيهات والمقاهى والمحلات والباعة الجائلين، التي تعوق حركة المارة .


كما تم خلال الحملة التصدى بكل الحزم لظاهرة اصبحت تؤرق الشارع الدقهلاوى وتؤثر بالسلب على منظومة النظافة وتعرقل عملها الاوهى ظاهرة النباشين حيث تم مداهمة اماكن تواجد الفريزة والنباشين بالشوارع الكائنة بنطاق الحى.

الحملات مستمرة للقضاء علي كافة اشكال التعديات

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة للقضاء علي كافة اشكال التعديات والظواهر السلبية وعلى رأسها ظاهرة النباشين والفريزة نظرا لما تمثله من عقبة أمام منظومة النظافة  ، وتشويه الشكل الحضارى للمحافظة.

وجاء ذلك على ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محــافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة اشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة

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