الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خلال مشاركته بالجلسة المغلقة لمحافظى وعمداء المدن المشاركة بالمؤتمر الدولى السادس لمدن التعلم بمدينة الجبيل السعودية

محافظ دمياط يؤكد أهمية تعزيز سياسات التعلم مدى الحياة

محافظى وعمداء المدن
محافظى وعمداء المدن المشاركة بالمؤتمر الدولى السادس

أكد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، أهمية تعزيز سياسات التعلم مدى الحياة، وإنشاء مدن مستدامة،  جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة المغلقة لمحافظى وعمداء المدن المشاركة بالمؤتمر الدولى السادس لمدن التعلم، "ICLC6 "المُنعقد بمدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، حتى ٥ ديسمبر الجاري، والذي شارك فيها أيضًا المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية.

الشهابي يؤكد أهمية تعزيز سياسات التعلم مدى الحياة لإنشاء مدن مستدامة

 

وتناولت الجلسة، آليات تعزيز المعرفة والمهارات لبناء قادرة على التكيف مع التداعيات المطروحة على الساحة وتبادل الحوار بين المشاركين، وأصحاب المصلحة بالمدن لوضع استراتيجيات تساهم فى تعزيز بيئات التعلم.

محافظ دمياط يشير إلى التجربة الرائدة المصرية بملف التعليم العالى والاهتمام بالتعليم التكنولوجى للربط بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعلم  

 

وأشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى التجربة المصرية الرائدة بملف التعليم العالى، وما تم تحقيقه من جهود لزيادة عدد الجامعات وتنوعها ما بين جامعات حكومية وأهلية وإنشاء فروع أخرى للجامعات، علاوة على الاهتمام بملف التعليم التكنولوجي وذلك لأهميته فى تطوير مهارات الطلاب، وتلبية احتياجات سوق العمل مما يساهم فى تحقيق الربط بين تلك الاحتياجات ومخرجات التعلم.

 وأضاف " المحافظ " أن الجامعات المصرية تمتلك تجربة ناجحة بملف التعلم نظرًا لتطبيق خطة للاستعانة بالطلاب الجامعيين بمحو أمية عدد من المواطنين قبل التخرج، الأمر الذى حقق خطوات حثيثة بخطة الدولة المصرية للقضاء على الأمية باعتبارها من أخطر القضايا التي تهدد المجتمعات.

مشاركه الجلسة المغلقة لمحافظى وعمداء المدن المشاركة بالمؤتمر الدولى السادس لمدن التعلم
مشاركه الجلسة المغلقة لمحافظى وعمداء المدن المشاركة بالمؤتمر الدولى السادس لمدن التعلم

 

الدكتور أيمن الشهابي يستعرض أيضًا الجهود المبذولة لدعم ورعاية اللاجئين بمصر 

 

وعلى صعيد آخر، استعرض " الدكتور أيمن الشهابى " تجربة مصر لدعم ورعاية اللاجئين، حيث لفت إلى أن مصطلح اللاجئين غير موجود بمفردات اللغة المصرية، فهم بالرؤية المصرية ضيوف ضمن النسيج الطبيعي للمجتمع المصرى لهم الحق فى نفس الفرص بالتعليم والصحة والعمل والسكن وغيرها من المتطلبات، ولكن تواجد مشكلة عدم  توافر الموارد الاقتصادية الكافية لدى الدولة لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة وهو التحدي الأبرز بهذا الملف.

 وأشار " المحافظ " إلى أن دمياط تحتضن عددا كبيرا من اللاجئين،  يتم تنفيذ عدد من الخطط لدعمهم بالشراكة مع الجهات المختلفة والمنظمات الدولية لتوفير كافة أوجه الرعاية لهم ودمجهم داخل المجتمع.

 ويشار إلى أن المؤتمر الدولى السادس لمدن التعلم تم تدشينه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، ويُعد من أبرز الفعاليات التى تنظمها شبكة اليونسكو لمدن التعلم بمشاركة ممثلين من ٣٥٦ مدينة من ٧٩ دولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعات المصرية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار المملكة العربية السعودية محافظ دمياط محافظ الشرقية محافظ الجيزة

مواد متعلقة

محافظ دمياط يشارك بمؤتمر مدن التعلم بمدينة الجبيل في السعودية ( صور )

المصري للتأمين يرصد تغطيات ومستهدفات الاقتصاد الفضي

لتعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من المشكلات الطلابية.. وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.. وهذه مخالفات الطلاب وعقوباتها

وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي

تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2024.. الكليات والأماكن الشاغرة للطلاب.. وطريقة معرفة الكلية المرشح لها

تنسيق المرحلة الثانية 2024، قائمة الكليات والمعاهد الشاغرة

انطلاق البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة

القائمة الكاملة للأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانية

الأكثر قراءة

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

دفاع عمر زهران يفجر مفاجأة عن رسائل تهديد صوتية من شاليمار الشربتلي لموكله ولـ هالة صدقي

نجاة محافظ بورسعيد من الصعق الكهربائي وإصابة حارسه الشخصي

إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ومنع المهرجانات الترفيهية بدءا من الغد

جحيم الشرق الأوسط، إيران تهدد تركيا ودول عربية بالحرب

اللي فينا مكفينا، والد نيرة أشرف يهدد بوقف عرض مسلسل ساعته وتاريخه (فيديو)

تأجيل محاكمة عمر زهران مع استمرار حبسه واستدعاء شاليمار لجلسة الثلاثاء المقبل

الزمالك يسدد 40 مليون جنيه بسبب القضايا الدولية

منوعات

المزيد

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

إنشاء معارض متبادلة للفن في فترة حكم السلالات الإمبراطورية بين روسيا والصين

النسيان القاتل، مريض زهايمر يرتكب جريمة مروعة ضد رفيقة العمر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

الأهلي ينتظر الكبار.. تصنيف أندية كأس العالم 2025 قبل سحب القرعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (3 - 4)

اليوم العالمي لذوي الإعاقة، ما حكم زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني؟

تفسير رؤية مرض البهاق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية