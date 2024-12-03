الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مياه دمياط يتابع إدارات الحركة والخط الساخن استعدادًا لموسم الشتاء (صور)

رئيس مياه دمياط يتابع
رئيس مياه دمياط يتابع إدارات الحركة والخط الساخن

قام المهندس مجدي عطا الله، رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، بجولة ميدانية مفاجئة شملت إدارة الحركة "الجراج" وإدارة الخط الساخن، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل وضمان جاهزية المعدات والخدمات المقدمة للمواطنين.

 جاهزية المعدات لأي ظروف طارئة في الشتاء

 

تضمنت  الجولة المرور على إدارة الحركة " المرور" للاطمئنان على الحالة الفنية للسيارات والمعدات التابعة للشركة، بما في ذلك سيارات الشفط، وسيارات الكسح، وسيارات المدمج، وسيارات الطوارئ المزودة بطلمبات متنقلة. وأكد المهندس مجدي عطا الله أهمية جاهزية هذه المعدات لأي ظروف طارئة خلال فصل الشتاء، مشددًا على ضرورة إجراء الصيانات الدورية واللازمة لضمان كفاءتها.

عطا الله يطمئن علي جاهزية هذه المعدات لأي ظروف طارئة
عطا الله يطمئن علي جاهزية هذه المعدات لأي ظروف طارئة

اختتمت الجولة بزيارة إدارة الخط الساخن لمتابعة آليات العمل وخطط الاستجابة  والتأكد من كفاءة النظام وزمن الاستجابة للشكاوى الواردة عبر الرقم (125) من أي خط أرضي أو محمول، بالإضافة إلى استقبال رسائل الواتساب على الرقم (01013019333).

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استعدادا لموسم الشتاء الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة الصرف الصحي رئيس مجلس الادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط جولة ميدانية مفاجئة حركة المرور

مواد متعلقة

محافظ دمياط يشارك بمؤتمر مدن التعلم بمدينة الجبيل في السعودية ( صور )

وزير الإسكان يتابع استعدادات المدن الجديدة بغرب القاهرة لاستقبال فصل الشتاء

لتعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من المشكلات الطلابية.. وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.. وهذه مخالفات الطلاب وعقوباتها

وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي

“أفتان أنت يا معاذ؟!”، موضوع خطبة اليوم والأوقاف تهدف للتحذير من الغلو والتطرف

البراءة من تهمة وهمية

أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟!، الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة

ما الفرق بين الشح والبخل؟

الأكثر قراءة

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

من مدير الكرة القادم في الأهلي؟ المنافسة تنحصر في هذا الثنائي

دفاع عمر زهران يفجر مفاجأة عن رسائل تهديد صوتية من شاليمار الشربتلي لموكله ولـ هالة صدقي

نجاة محافظ بورسعيد من الصعق الكهربائي وإصابة حارسه الشخصي

إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ومنع المهرجانات الترفيهية بدءا من الغد

تأجيل محاكمة عمر زهران مع استمرار حبسه واستدعاء شاليمار لجلسة الثلاثاء المقبل

اللي فينا مكفينا، والد نيرة أشرف يهدد بوقف عرض مسلسل ساعته وتاريخه (فيديو)

الزمالك يسدد 40 مليون جنيه بسبب القضايا الدولية

منوعات

المزيد

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

إنشاء معارض متبادلة للفن في فترة حكم السلالات الإمبراطورية بين روسيا والصين

النسيان القاتل، مريض زهايمر يرتكب جريمة مروعة ضد رفيقة العمر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

الأهلي ينتظر الكبار.. تصنيف أندية كأس العالم 2025 قبل سحب القرعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (3 - 4)

اليوم العالمي لذوي الإعاقة، ما حكم زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني؟

تفسير رؤية مرض البهاق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية