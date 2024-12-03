رئيس مياه دمياط يتابع إدارات الحركة والخط الساخن استعدادًا لموسم الشتاء (صور)

قام المهندس مجدي عطا الله، رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، بجولة ميدانية مفاجئة شملت إدارة الحركة "الجراج" وإدارة الخط الساخن، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل وضمان جاهزية المعدات والخدمات المقدمة للمواطنين.

جاهزية المعدات لأي ظروف طارئة في الشتاء

تضمنت الجولة المرور على إدارة الحركة " المرور" للاطمئنان على الحالة الفنية للسيارات والمعدات التابعة للشركة، بما في ذلك سيارات الشفط، وسيارات الكسح، وسيارات المدمج، وسيارات الطوارئ المزودة بطلمبات متنقلة. وأكد المهندس مجدي عطا الله أهمية جاهزية هذه المعدات لأي ظروف طارئة خلال فصل الشتاء، مشددًا على ضرورة إجراء الصيانات الدورية واللازمة لضمان كفاءتها.

عطا الله يطمئن علي جاهزية هذه المعدات لأي ظروف طارئة

اختتمت الجولة بزيارة إدارة الخط الساخن لمتابعة آليات العمل وخطط الاستجابة والتأكد من كفاءة النظام وزمن الاستجابة للشكاوى الواردة عبر الرقم (125) من أي خط أرضي أو محمول، بالإضافة إلى استقبال رسائل الواتساب على الرقم (01013019333).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.