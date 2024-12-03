محافظ دمياط يشارك بمؤتمر مدن التعلم بمدينة الجبيل في السعودية ( صور )

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم المُنعقد بمدينة جبيل بالمملكة العربية السعودية، حيث نظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة تحت عنوان "مدن التعلم فى طليعة العمل المناخى"، حيث شارك بالمؤتمر أيضًا، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، وجاءت الجلسة الافتتاحية بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع والرئيس التنفيذى لمدينة الجبيل ومدير مكتب اليونسكو بالخليج ومحافظ السليمانية بدولة العراق ولفيف من ممثلى رؤساء البلديات بمدن التعلم.

محافظ دمياط يشارك بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى السادس

وخلال الجلسة وجه " المحافظ " التحية إلى المملكة العربية السعودية ومدينة جبيل على استضافة هذا المؤتمر، كما وجه التحية أيضًا إلى معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة على تنظيم المؤتمر، وذلك لتحقيق الأهداف الرامية نحو تبادل الرؤى والأفكار والخبرات بين المدن والجهات المشاركة، نحو العمل بتحقيق استراتيجيات التعلم وتعزيز مفهوم التعلم الشامل ووضع منهجية محددة تضمن استمرارية شبكة التعلم، وتقييم التجارب الناجحة والعمل على مواجهة التحديات وأيضًا تحسين الممارسات لتمكين المجتمعات المحلية وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمى والدولى، حيث أشار " محافظ دمياط " أن هذه الأهداف تعكس الأهمية البالغة لهذا الملف لدعم رؤى المجتمعات نحو تحقيق التنمية المستدامة.

محافظة دمياط حققت نجاحا كبيرا بملف التعلم

وذكر " الدكتور أيمن الشهابى " أن محافظة دمياط المصرية حققت نجاح كبير بملف التعلم، باعتبارها عضو فعال بشبكة اليونسكو لمدن التعلم، وحصولها على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١ ضمن عشر مدن حول العالم، وإطلاق مشروعات ومبادرات ناجحة ساهمت فى تعزيز مهارات التعلم جاء أبرزها إنشاء المدينة الصديقة للنساء، والاهتمام البالغ بمجالات التدريب على المهارات المختلفة، علاوة على اهتمام المحافظة بوضع حلول مبتكرة للتحديات، وخلق مجتمع تعليمى يكون مصدر للتعلم والمعرفة.

وأشاد " محافظ دمياط " بما يستهدفه المؤتمر فى نسخته السادسة من محاور لتبادل الرؤى والاستجابات لأزمة المناخ ومبادرات التعلم بالعمل المناخى باعتبارها من أبرز التحديات التى يواجهها العالم فى الوقت الراهن وآليات تنفيذ نهج شامل السياسات للتعامل معها، وأكد " محافظ دمياط " تطلعه إلى تحقيق المزيد من النجاحات بهذا المدن وخلق منصة للتواصل المستمر والبناء مع مدن التعلم للوصول معًا إلى أدوات جديدة تعمل على تنفيذ وتطوير استراتيجيات التعلم،

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