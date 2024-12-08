الأحد 08 ديسمبر 2024
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محافظات

منافذ متنقلة لبيع اللحوم والمنتجات الزراعية بأسعار مخفضة بالبحيرة

منافذ الزراعة بالبحيرة
منافذ الزراعة بالبحيرة

تفقد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، يرافقه المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمهندس أيمن عاشور  مدير عام الإرشاد الزراعى، والمهندس سعد عمار مدير عام المكافحة، منافذ وزارة الزراعة المتنقلة والتى نفذتها إدارة الإرشاد الزراعى بالبحيرة، يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الزراعة وبناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بضرورة فتح منافذ فى جميع المحافظات لبيع اللحوم ومنتجات الزراعة بأسعار مخفضة.

تخفيف العبء عن كاهل المواطن بالبحيرة 

وقامت مديرية الزراعة بالبحيرة بتنفيذ التعليمات فورا، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن بالبحيرة بشكل عام والعاملين بقطاع الزراعة بشكل خاص،حيث تلاحظ جودة المعروضات بالإضافة إلى الأسعار المناسبة، وقد لاقت المنافذ المتنقلة القبول من الجميع وارتفعت نسبة الشراء بشكل ملحوظ.

افتتاح منافذ كثيرة فى كافة المجالات

وأشاد وكيل الوزارة، والحضور بجودة جميع المعروضات بالمنافذ بالبحيرة  علي الدور التى تقوم به الدولة من خلال وزارة الزراعة فى افتتاح منافذ كثيرة فى كافة المجالات لتخفيف العبء عن المواطن المصرى  متمنيا لمصرنا الحبيبة كل التقدم والازدهار فى ظل القيادة الرشيدة والحكيمة للبلاد.

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بالبحيرة الزراعة استصلاح الأراضي اللحوم منتجات الزراعة

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