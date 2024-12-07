لمدة 5 ساعات، انقطاع مياه الشرب عن مدينة دمنهور بالبحيرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عن قطع مياه الشرب عن مدينة دمنهور، وذلك ابتداءً من الساعة 9 مساء اليوم السبت ولمدة 5 ساعات، نتيجة قيام الشركة بأعمال الصيانة والإصلاح نظرًا لحدوث كسر في خط طرد محطة مياه دمنهور قطر 500 مم أمام مديرية أمن البحيرة.

تدبير الاحتياجات من المياه قبل فترة الانقطاع

أهابت شركة مياه الشرب بالبحيرة بالمواطنين في بيان العمل علي تدبير احتياجاتهم من المياه قبل فترة الانقطاع، معربة عن أسفها لهذا الإزعاج وتؤكد بذل كافة الجهود لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن.

مناشدة الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من المياه

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أن فرق الطوارئ والصيانة تعمل على مدار الساعة لإصلاح الكسر وإعادة الخدمة في أسرع وقت، مناشدة الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من المياه بمدينة دمنهور.

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