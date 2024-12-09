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رياضة

الدوري الإيطالي، أودينيزي يتقدم على مونزا 1-0 في الشوط الأول

أودينيزي الإيطالي،
أودينيزي الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة مونزا ضد أودينيزي بتقدم الأخير بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب باور ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل لوكا هدف التقدم لأودينيزي في الدقيقة 4 من عمر اللقاء.

تشكيل مونزا أمام أودينيزي

بدأ فريق مونزا مباراته أمام أودينيزي بتشكيل مكون من:

ستيفانو توراني - أرماندو إتزو - يابلو ماري - أندريا كاربوني - بيدرو بيريرا - بوندو - أليساندرو بيانكو - جيورجوس كرياكوبولوس - دانيال مالديني - جيانلوكا كابراري - ميلان ديوريتس 

فريق مونزا الإيطالي، فيتو
فريق مونزا الإيطالي، فيتو

تشكيل أودينيزي أمام مونزا

أما فريق أودينيزي فبدأ مباراته أمام أمام نونزا بتشكيل مكون من:

رافشان سافا - كينجسلي إيهيزيبو - جاكا بيجول - جيانيني - جوردان زمورا - ساندي لوفريك - أوير زاراجا - جيه كارلستوروم - يورجن إيكيلينكامب - لوكا - توفين

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نابولي يسقط أمام لاتسيو

من جهة أخرى، حقق فريق لاتسيو فوزًا مهمًا بنتيجة 1-0 على نادي نابولي صاحب المركز الثاني على ملعب الأولمبيكو في الجولة 15 من الدوري الإيطالي

وبدأت المباراة بسرعة، حيث سجل إيساكسون هدف لاتسيو الوحيد وحاول نابولي التقلب، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق التعادل.

وجرد لاتسيو، نابولي، من صدارة الترتيب، حيث تجمد رصيد نابولي عند 32 نقطة في المركز الثاني؛ ليفشل في استعادة الصدارة التي خطفها أتالانتا بعد فوزه على ميلان 2-1.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، وهو على بعد 3 نقاط فقط من المتصدر أتالانتا، وبفارق نقطة واحدة خلف نابولي صاحب الوصافة.

 

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