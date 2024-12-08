الدوري الإيطالي، فيورنتينا يفوز على كالياري بهدف

الدوري الإيطالي، فاز فريق فيورنتينا علي كالياري بهدف ون رد ضمن لقاءات الجولة الخمسة عشر ببطولة الدوري الايطالي علي ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا).

مباراة فيورنتينا وكالياري

وأحرز هدف فريق فيورنتينا لاعبه دانيلو كاتالدي في الدقيقة 23

ترتيب فيورنتينا وكالياري

ويحتل فيورنتينا المركز الثالث برصيد 31 نقطة حيث خاض 14 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراة واحدة بينما يحتل كالياري المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة، حيث لعب 15 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 7 مباريات.

نابولي ضد لاتسيو

ويستضيف نابولي نظيره فريق لاتسيو، في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد لاتسيو في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

ويحتاج نابولي إلى الاستفادة من تفوقه في هذه المباراة لانتزاع الصدارة من أتالانتا. ومع ذلك، من الضروري ملاحظة أن فريق "نابوليتانو" أظهر بالفعل افتقاره إلى الاستعداد للمنافسة ضد أقوى فريق إيطالي حيث لم يتمكن من هزيمة إنتر ولا أتالانتا قبل بضع جولات، على الرغم من وجود لاعبين قيمين للغاية مثل لوكاكو وكفاراتسخيليا.

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