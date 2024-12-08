الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، فيورنتينا يفوز على كالياري بهدف

فيورنتينا، فيتو
فيورنتينا، فيتو

الدوري الإيطالي، فاز فريق فيورنتينا علي كالياري بهدف ون رد ضمن لقاءات الجولة الخمسة عشر ببطولة الدوري الايطالي علي ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا).

مباراة فيورنتينا وكالياري

وأحرز هدف فريق فيورنتينا  لاعبه دانيلو كاتالدي في الدقيقة 23

ترتيب فيورنتينا وكالياري

ويحتل فيورنتينا المركز الثالث برصيد 31 نقطة حيث خاض 14 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراة واحدة بينما يحتل كالياري المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة، حيث لعب 15 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 7 مباريات.

نابولي ضد لاتسيو 

ويستضيف نابولي نظيره فريق لاتسيو، في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد لاتسيو في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

ويحتاج نابولي إلى الاستفادة من تفوقه في هذه المباراة لانتزاع الصدارة من أتالانتا. ومع ذلك، من الضروري ملاحظة أن فريق "نابوليتانو" أظهر بالفعل افتقاره إلى الاستعداد للمنافسة ضد أقوى فريق إيطالي حيث لم يتمكن من هزيمة إنتر ولا أتالانتا قبل بضع جولات، على الرغم من وجود لاعبين قيمين للغاية مثل لوكاكو وكفاراتسخيليا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي مباراة فيورنتينا وكالياري فيورنتينا وكالياري فيورنتينا كالياري

مواد متعلقة

الدوري الإيطالي، روما يحقق فوزا هاما على ليتشي

أتالانتا يصعق ميلان ويرتقي إلى صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا (فيديو)

الأكثر قراءة

حقيقة مقتل بشار الأسد مع أبنائه وتحطم طائرته بعد مغادرته دمشق

من عالم الظلام إلى بؤرة الأضواء فى سوريا.. من هو أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني؟

سعر الدولار يصل لمستوى غير مسبوق أمام الجنيه في البنوك

غادر سوريا بصفقة، روسيا تكشف معلومات جديدة حول سقوط نظام بشار الأسد

بعد سقوط بشار، هؤلاء النجوم في مرمى النيران

أقام نظاما دكتاتوريا عفنا، رسالة قوية من توفيق عكاشة للسوريين بعد سقوط بشار الأسد

صمد 14 عاما وسقط خلال 12 يوما.. تسلسل زمني لنهاية حقبة بشار الأسد

بدأها بسجدة الشكر، لحظة دخول الجولاني للعاصمة السورية دمشق (فيديو)

منوعات

المزيد

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

مشهد مثير للدهشة، إنقاذ 55 سوري من الإعدام داخل السجن قبل التنفيذ بنصف ساعة (فيديو)

رغم نفي الحكومة لوجوده، زيادة الطلب على الزئبق الأحمر بالعراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

أخطرهم الأخير.. 3 سيناريوهات للقوى الخارجية تحدد مصير سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالنجاة من المشاكل

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (3 – 4)

ما مفهوم الطاعة وأهميتها في الشريعة الإسلامية؟

المزيد
الجريدة الرسمية