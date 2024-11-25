الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إمبولي يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه أودينيزي بالدوري الإيطالي

فريق إمبولي، فيتو
فريق إمبولي، فيتو

الدوري الإيطالي، إنتهت مباراة إمبولي ضد أودينيزي على ملعب كارلو كاستيللاني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن مواجهات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي. 

سجل هدف إمبولي في الشوط الأول اللاعب بيليجري في الدقيقة 24، وأدرك اللاعب كينان دافيس هدف التعادل لأودينيزي في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

فريق أودينيزي، فيتو
فريق أودينيزي، فيتو

تشكيلة إمبولي في مواجهة أودينيزي

وبدأ فريق إمبولي مباراته أمام أودينيزي بتشكيل يضم كل من:

فاسكيز - جوجليتشيدزه - إسمايلي - فيتي - جياسي - هندرسون - مالخ - بيتزيلا - كولومبو - كاكاس - بيلجري

تشكيل أوديتيزي في مواجهة إمبولي

أمام فريق أودينيزي فبدأ المباراة أمام إملولي بتشكيل يضم كل من 

أوكوي - جيانيني - بيول - توريه - إيهازبوي - لوفريك - كالستروم - زاراجا - كامارا - توفين - داريس 

ترتيب الفريقين بعد المباراة 

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحدة، ليرفع إمبولي رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر، فيا ارتفع رصيد أوجينيزي إلى 17 نقطة في المركز التاسع

نابولي يعتلي الصدارة 

وفاز فريق نابولي على نظيره روما بنتيجة 1-0 في المباراة، التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

جاء هدف نابولي والمباراة الوحيد عن طريق اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 53.

بهذه النتيجة يتصدر نابولي الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة فيما يأتي روما في المركز الـ 12 برصيد 13 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي امبولي أودينيزي ملعب كارلو كاستيللاني بيليجري

مواد متعلقة

الدوري الإيطالي، إمبولي يتقدم على أودينيزي 1-0 في الشوط الأول

نابولي يعتلي صدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على روما بهدف (صور)

بالأرقام، ميلان يحقق أسوأ انطلاقة في الدوري الإيطالي منذ 4 سنوات

ميلان يتعادل سلبيا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

المستبعدون من قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

وزير المالية يقرر نقل الشحات غتوري من منصب رئيس مصلحة الجمارك

تقارير تكشف رد فعل إدارة ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح النارية

اتحاد المنتجين يكشف عن انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض

المتحدث العسكري: القوات البحرية تشارك في إنقاذ عدد من الأفراد بنطاق البحر الأحمر (صور)

قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

مكاتب البريد تستقبل راغبي سحب كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5، غدا

فتوح يرد على ممدوح عباس: النادي عارف إن عندي نزلة برد

منوعات

المزيد

القضاء العراقي يصدر أحكاما بالسجن في قضية "سرقة القرن"

وظائف ضمن الأعلى أجرا في روسيا، تعرف عليها

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

مدمن مخدرات يرتكب 3 مذابح في إسطنبول خلال يوم واحد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الأثنين 25-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الاثنين في الأسواق

لراغبي الحجز، قائمة بمكاتب بريد سحب كراسات شروط شقق سكن كل المصريين 5

المزيد

انفوجراف

ملك الرقم 10.. مارادونا صاحب هدف يد الرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الفرق بين المني والمذي والودي؟ وما يجب الغسل منهم (فيديو)

إن ربك لبالمرصاد، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تخويف الله للكافرين

أحاديث نبوية تحث علي ضرورة العمل التطوعي

المزيد
الجريدة الرسمية