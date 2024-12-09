لاتسيو يهزم نابولي بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

حقق نادي لاتسيو فوزًا مهمًا بنتيجة 1-0 على نادي نابولي على ملعب الأولمبيكو في الجولة 15 من الدوري الإيطالي

نابولي يسقط أمام لاتسيو

وبدأت المباراة بسرعة، حيث سجل إيساكسون هدف لاتسيو الوحيد وحاول نابولي التقلب، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق التعادل.

وجرد لاتسيو، نابولي، من صدارة الترتيب، حيث تجمد رصيد نابولي عند 32 نقطة في المركز الثاني؛ ليفشل في استعادة الصدارة التي خطفها أتالانتا بعد فوزه على ميلان 2-1.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، وهو على بعد 3 نقاط فقط من المتصدر أتالانتا، وبفارق نقطة واحدة خلف نابولي صاحب الوصافة.

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