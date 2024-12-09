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حوادث

قبل جلسة الغد، عمر زهران عن حقيبة المسروقات: هدية من شاليمار شربتلي والدفاع يفجر مفاجأة

عمر زهران وشاليمار
عمر زهران وشاليمار زوجها

تستكمل، غدا الثلاثاء، محكمة الجيزة ثالث جلسات محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف. 

ومن المقرر أن تحضر شاليمار الشربتلي المدعية تنفيذا لقرار المحكمة باستدعاءئها.

وخلال جلسة الثلاثاء الماضي، أجاب مصطفى رمضان، محامي شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، عن تساؤل هيئة المحكمة بأن المتهم قال في التحقيقات إن المجوهرات المحرزة حصل عليها كهدية من شاليمار الشربتلي.

وقال دفاع شاليمار شربتلي إن المجني عليها أكدت في نص التحقيقات أنها لم تعط المخرج عمر زهران أي هدايا.


واشار إلى إن شقة شاليمار الشربتلي سُرقت أثناء فترة غيابها، ولما عادت اكتشفت السرقة فحررت محضرا بالواقعة.

وأضاف: ولأن سرقة شقة موكلتي ليس بها مظاهر كسر للخزينة أو غيرها، فالمسألة لم يكن بها اتهام صريح لأحد، وبناءً عليه لم يكن هناك جهد زهيد بعمل تحريات لعدم وجود متهم واضح. 

واستعلمت عن البلاغ فتبين بأنه تم حفظه، فقامت بعمل تظلم، ولكن عمر زهران نصحها بالبحث عن المجوهرات في شقتها وهو سيساعدها من خلال أحد الأشخاص في العثور عليها.

أمر إحالة المخرج عمر زهران

كشف أمر الإحالة في قضية المخرج عمر زهران رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة، أنه متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة المجني عليها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

حيث أوضحت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عمر زهران عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات حصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.

القبض على المخرج عمر زهران في واقعة اتهامه بسرقة مصوغات ذهبية

وتم ضبط المخرج، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وفق اتهامه في محضر رسمي قامت بتحريره الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بقسم شرطة الجيزة، تتهم فيه المخرج بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية من شقتها في أبراج شهيرة بالجيزة، باعتباره صديقًا لها وزوجها وكان دائم التردد عليهما.

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