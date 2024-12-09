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حوادث

حبس سائق ميكروباص حادث ترعة الإبراهيمية في أسيوط

حبس سائق ميكروباص
حبس سائق ميكروباص حادث ترعة الإبراهيمية في أسيوط

أمر المستشار محمد محروس مدير نيابة ديروط، بحبس سائق ميكروباص ديروط  المنكوب فى ترعة الإبراهيمية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإجراء تحليل المخدرات له.

غرق ميكروباص ترعة الإبراهيمية

وكانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط تحفظت على السائق  أحمد صابر سيد  23 سنة  سائق السيارة الميكروباص التي تعرضت للغرق أمس بالترعة الإبراهيمية بمحافظة أسيوط بمركز ديروط.

وكان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد ورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص 14 راكبا تحمل أرقام (٦٢٥٤ ي.ص.ج) بترعة بحر يوسف أمام موقف سيارات الأجرة بمدينة ديروط.

وعلى الفور أمر المحافظ بتوجيه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف ومعدات الوحدة المحلية إلى موقع الحادث وتم إنقاذ 4 مواطنين قبل سقوط السيارة وانتشال جثة من المياه ونقلها لمستشفى ديروط المركزي، كما تم رفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن الباقين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه فور وقوع الحادث تم تكليف مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط بالمتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم حتى انتهاء عملية البحث والتعامل مع تداعيات الحادث من حيث انهاء إجراءات دفن المتوفين ومتابعة صرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين. 

كما كلف محمد حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة والشيماء عبدالمعطي وكيل المديرية بالتوجه إلى موقع الحادث وحصر المصابين والمتوفيين وصرف الإعانات العاجلة للمصابين وكافة التعويضات لأسر المتوفيين وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط، من انتشال جثمان المعيدة دعاء شحاتة عبد الحميد 24 عاما إحدى ضحايا سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية، وذلك بعد مرور ما يقرب من 20 ساعة من وقت وقوع الحادث مساء أمس الأحد. 

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غرق ميكروباص غرق ميكروباص بداخلها 14 راكب الأجهزة الأمنية ترعة الإبراهيمية نيابة ديروط

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