ضبط 10 دراجات نارية مخالفة و8 سيارات متهالكة في حملة مرورية بالجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة، عددا من الحملات المرورية بالطرق والشوارع الرئيسية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 58 مخالفة تجاوز سرعات و63 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و10 دراجة نارية مخالفة و8 سيارات متهالكة، و22 مخالفة موقف عشوائى، و94 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

خطوات استخراج رخصة سيارات النقل البطئ ومنها سيارة نقل الموتي في حالة فقدانها

- التوجه لأقرب قسم شرطة لإثبات حالة في محضر فقد رسمي.

- التوجه إلى قسم المرور الذي تتبع له منطقة الإقامة من أجل بدء إجراءات استخراج رخصة السيارة واللوحات المرورية الجديدة.

- استخراج شهادة مخالفات السيارة وسدادها بالكامل في حالة تواجد أي مخالفة.

- فحص فني في المرور المتخصص لمطابقة رقم الموتور ورقم الشاسيه مع البيانات المسجلة في إدارة المرور.

- شراء مجموعة الإسعافات الأولية ومثلث الطوارئ في حالة عدم توافرهم.

-سداد قيمة اللوحات الجديدة واستلامها بأرقام مختلفة ورخصة جديدة.

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