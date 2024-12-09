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المسابقة العربية الأفريقية للبرمجيات تختتم فعالياتها في الأقصر

المسابقة العربية
المسابقة العربية الأفريقية للبرمجيات تختتم فعالياتها

اختتمت منافسات البطولة  العربية الأفريقية للبرمجيات ACPC  التي أقيمت في محافظة الأقصر، ونظمتها  الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمشاركة واسعة من مبرمجين يمثلون 16 دولة.

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وفى كلمته رحب المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بالحضور  .

 

ختام منافسات البطولة العربية الإفريقية للبرمجيات 

 

وأوضح "عمارة"  ان البرمجة هي لغة العصر الرقمي، وواحدة من أهم المهارات التي يجب اكتسابها، مشيرا إلي أنها ليست مجرد لغة تستخدم لكتابة الأكواد وتطوير البرامج، بل هي أيضا أداة قوية تمكننا من فهم وتحليل العالم من حولنا، كما أنها مفتاح العديد من الفرص للمستقبل، وخلق جيل جديد من المبتكرين، وأن الاستثمار في الشباب والابتكار هو الطريق نحو بناء مستقبل أفضل".

وأضاف محافظ الأقصر أن استضافة مصر لتلك البطولة هي شهادة على مكانتها وإدراكًا منها بأهمية الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات على المستويين الإقليمي والدولي، وزيادة الاستثمار في البرمجة والتقنيات الرقمية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وفى كلمته قال  الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات - نائبًا عن وزير الاتصالات  : " التكنولوجيا أصبحت السبيل الوحيد لبناء اقتصاد قائم على المعرفة يعزز التنمية المستدامة ويضمن لنا مكانه متقدمة على خريطة العالم الرقمية فى ظل الثورة التكنولوجية الراهنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي".

وأضاف "خطاب" أن هذه البطولة لم تكن اختبارًا للمهارات الرقمية بل كانت تجربة متكاملة لاختبار القدرة على التفكير المنهجي والتصيمم على النجاح متوجها بالشكر للأكاديمية العربية على تنظيمها ورعايتها لتلك المسابقة.

من جانبه أعرب  الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية عن سعادته بتنظيم المسابقة  أسوة بالأعوام السابقة مشيرا إلي  البطولة العربية والأفريقية للبرمجة لشباب الجامعات أقيمت تحت رعاية   رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية في الأقصر أعوام 2020، 2021، 2023  ،كما قامت جمهورية مصر العربية بتنظيم المسابقة العالمية بمدينة الأقصر ابريل 2024 تحت رعاية  رئيس الجمهورية وذلك لما تعود به تلك المسابقات من نفع على شباب  العالم العربي والأفريقي"

وأضاف ان الهدف من المسابقة هو تنمية مهارات التفكير السليم والإبداع وتطوير قدرات المتسابقين على العمل كفريق بالإضافة لإتاحة الفرصة للطلاب لاختبار مدى قدرتهم على العمل تحت الضغط وذلك من خلال تطوير برامج معقدة تعتمد على خوارزميات متقدمة في علوم الحاسب الآلي.

وأشار "عبد الغفار " إلي أن الأكاديمية تسعى دائما إلى تمكين الطلاب من تطوير مهارات تقنية مهمة، وتعزيز الابتكار، لفتح آفاق التواصل وبناء شبكة علاقات تسهم في نمو صناعة التكنولوجيا.

واختتم "عبد الغفار" مؤكدًا أنه من هذا المنطلق تقوم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالعمل كراعي الرسمي والمركز الرئيسي للبطولة الافريقية والعربية للبرمجة لشباب الجامعات وذلك إيمانا بالدور الذي تلعبه البطولة كواحدة من أكبر المسابقات البرمجية وأكثرها أهمية على مستوى العالم.

من جانبها توجهت الدكتور صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر بالشكر للأكاديمية على إتاحة فرصة المشاركة في ختام البطولة العربية والإفريقية للبرمجة.

وقالت ان المسابقة فرصة هامة لتطوير وتعزيز قدرات الطلاب في مجال البرمجة بما يسهم فى دعم مفهوم بناء الإنسان من خلال التنافس مع أفضل العقول في الدول العربية والإفريقية.

وأعربت الدكتورة أمل نصر الدين، مدير مشروعات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن اعتزازها بالتواجد وسط نخبة من العقول والمواهب المتميزة في مجال البرمجة، وتوجهت بالشكر للأكاديمية العربية والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار علي الجهود المبذولة في دعم ورعاية البطولة.

وأكدت  "نصر الدين" استمرار صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في التعاون مع الجامعات ودعم كل ما يسهم في تنمية قدرات الشباب.

من جانبه توجه  الدكتور اسامة إسماعيل المدير الإقليمي للبطولة العربية والافريقية للبرمجة بالشكر  لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الأقصر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة  الدكتور إسماعيل عبد الغفار على دعمه غير المحدود للمسابقة والرعاة والمتسابقين والحكام والمتطوعين على إنجاح البطولة.

وأشار "إسماعيل" إلي أن البطولة شهدت مشاركة 130 فريق على مستوي الجامعات،25 فريق علي مستوى المدراس مشيدًا  بالمدربين وأساتذة الجامعات الذين نجحوا فى إيصال الطلاب لهذه المسابقة.

واختتم كلمته معربًا عن أمله في أن تكون هذه التجربة حافزًا للاستمرار في مسار العلوم والابتكار وتطوير قدرات ومهارات الطلاب المعرفية  والمعرفية.

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الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الجمهورية الجامعة الدول العربية الدكتور صابرين عبد الجليل جامعة الاقصر الدكتورة أمل نصر الدين الدكتور اسامة إسماعيل

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