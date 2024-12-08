الأحد 08 ديسمبر 2024
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محافظات

بحضور 400 شخص، نقابة المحامين بالأقصر تدشن ندوة تثقيفية عن التحكيم والتسويق (صور)

أثناء الفعاليات
أثناء الفعاليات

دشنت نقابة المحامين بمحافظة الأقصر ندوة تثقيفية لأعضاء نقابة المحامين بالأقصر عن التحكيم والتسويق، بقيادة عبدالحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب ممدوح علي عبدالعال وابراهيم فؤاد عضوي مجلس النقابة العامة للمحامين عن محكمة استنئاف قنا، بحضور 400 شخصًا.

نقابة المحامين في الأقصر تدشن ندوة توعوية 

وجرى عقد الندوة بقاعة المؤتمرات الدولي بمدينة الأقصر بالتنسيق مع نقابة محامين الأقصر الفرعية، وشهدت الندوة حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين مجدي سخي وكيل النقابة وعمر هريدي وكيل النقابة ولفيف من المحامين من نقابات محافظات قنا والأقصر وأسوان.

التحكيم الدولي والتسويق الإلكتروني ندوة لمحامين الأقصر 

وتم خلال الندوة  التي حاضر فيها الدكتورمحمود فاروق شرح محاور وطرق التحكيم الدولي، كما تم التعريف بالتسويق الإلكتروني ومدي تاثير وسائل  التواصل الاجتماعي الحديثة علي مهنة المحاماه حاضرها  معتز محمود، وفى نهاية الندوة أشاد الحضور بالتنظيم وحسن الاستقبال.

 

 

 

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الأقصر نقابة المحامين نقيب المحامين ندوة تثقيفية قاعة المؤتمرات مدينة الأقصر

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