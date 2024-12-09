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حوادث

السجن المؤبد لـ تشكيل عصابي وغرامة مالية بتهمة تجارة المخدرات

محكمة
محكمة

عاقبت  محكمة جنايات القاهرة، 9 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا  بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار بالمخدرات في القاهرة.

السجن المؤبد لـ تشكيل عصابى

وأحالت  النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 24 يوليو 2024، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمخدرات، بان تولى المتهم الاول زعامة تلك العصابة وإمدادها بالجواهر المخدرة وتكليفه لكلًا من المتهم الثاني حتى الرابع بإدارة شئونها داخل الإقليم المصري بحيازة تلك المواد المخدرة وتدبير أماكن حفظها وحراستها وتوفير الأسلحة المستخدمة في ذلك، وإصدار التكليفات للمتهمين من الخامس إلى الأخير لترويجها والاحتفاظ بغنيمة تجارتهم لدى المتهمة الخامسة لتقسيمها عليهم نفاذًا للاتفاق المسبق فيما بينهم لتحقيق أغراضها.

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وبتفتيش مسكنها عثر على مبلغ مالي وقدرة خمسة ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه، وهاتف محمول، وبمواجهتهم أقروا بأنهم ضمن أفراد التشكيل مقتصرًا دورها على تخزين الأموال المضبوطة الناتجة عن تجارتهم والهاتف المحمول للتواصل بأفراد العصابة.

والقت أجهزة الأمن، القبض على 9 متهمين ضمن تشكيل العصابى واحالتهم للنيابة العامة التى امرت بحبسهم واحالتهم للمحاكمة الجنائية.

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محكمة جنايات القاهرة السجن المؤبد تجارة المخدرات

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