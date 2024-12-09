بسبب المصاريف، ربة منزل تنهي حياة زوجها بعكاز طبي في أوسيم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على زوجة في الثلاثين من عمرها متهمة بقتل زوجها بعكاز طبي في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة مركز أوسيم، ويتم استجوابها حاليًا لكشف جميع ملابسات الواقعة. كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتعمل النيابة على استكمال التحقيقات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

تفاصيل مقتل زوج على يد زوجته في أوسيم

كانت قد أقدمت زوجة في الثلاثين من عمرها بقتل زوجها بتحطيم رأسه باستخدام عكازه الطبي خلال مشادة كلامية تطورت إلى شجار عنيف بسبب خلافات على نفقات البيت.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من أهالي المنطقة بوجود قتيل داخل شقة سكنية في دائرة قسم شرطة أوسيم. على الفور، انتقلت قوة من مباحث الجيزة بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إلى موقع الحادث.

عند وصول الأجهزة الأمنية، عُثر على جثة الزوج البالغ من العمر 40 عامًا، وهو عاطل عن العمل، مصابًا بسحجات وكدمات في الرأس، بالإضافة إلى آثار دماء حول فمه. تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة.

من خلال التحريات التي أجراها فريق المباحث بقيادة العميد محمد ربيع، رئيس قطاع شمال الجيزة، تبين أن الزوجة ربة منزل تبلغ من العمر 34 عامًا، هي من ارتكبت الجريمة. وأوضحت التحقيقات أن خلافات زوجية قديمة اشتعلت مجددًا بين الزوجين، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية. تطورت المشادة سريعًا إلى مشاجرة عنيفة، قامت خلالها الزوجة باستخدام عكاز المجني عليه الطبي لضرب زوجها بشكل مبرح، مما تسبب في وفاته على الفور.

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