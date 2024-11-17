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رياضة

فتح باب التسجيل للمشاركة في الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية

أشرف صبحي يبحث ترتيبات
أشرف صبحي يبحث ترتيبات الملتقى الدولي للاستثمار الرياضي

تنظم وزارة الشباب والرياضة مع الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي، الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية، يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، بمشاركة العديد من الشركات والمصانع العالمية.

يأتى الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون في التنظيم بين وزارة الشباب والرياضة الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي التابع  لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية. 

يناقش الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية كيفية صناعة الرياضة في الشرق الأوسط، حيث يهدف يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار الرياضي، وتطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم المشاريع الابتكارية في هذا القطاع.

ووجهت إدارة الملتقى الدعوة إلى كافة الشركات والمصانع المتخصصة في المستلزمات الرياضية للمشاركة في المعرض والتسجيل عبر الرابط.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحث قبل أيام استعدادات وترتيبات تنظيم الملتقى الدولي الثالث للاستثمار والصناعة الرياضية في مصر وأفريقيا، بحضور قيادات الوزارة المعنيين بالتسويق والاستثمار.

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن ملتقى الاستثمار الدولي يُعد خطوة في إطار سعي الحكومة لتعزيز الرياضة كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع الصناعات الرياضية، وذلك يجذبه عددًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في المجال الرياضي.

الشباب والرياضة تنظم ملتقى "توظيف مصر" بمركز شباب باب الشعرية

من ناحية أخرى، تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، يوم 30 نوفمبر الحالي، ملتقي "توظيف مصر" لشركات القطاع الخاص بمركز شباب باب الشعرية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بمشاركة نحو 20 شركة  من شركات القطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل على تشغيل الشباب من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى تقديم فرص عمل للشباب وتعزيز قدراتهم.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تؤمن بأهمية تنفيذ ملتقيات التوظيف، حيث إنها تلعب دورًا حيويًا في تحسين فرص العمل للشباب المصريين، وتوفر هذه الملتقيات بيئة للتواصل بين الشباب وشركات القطاع الخاص، مما يساعد في تقديم فرص عمل جديدة وتوفير وظائف تتناسب مع مهارات الشباب، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير مهارات البحث عن العمل والتقديم، مما يعزز من قدرة الشباب على التنافس في سوق العمل.

للتسجيل لحضور الملتقى من خلال اللينك.

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وزير الشباب يبحث ترتيبات تنظيم الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية

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