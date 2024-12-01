بنسبة 50%.. ثورة التغيير تضرب انتخابات تسعة من الاتحادات الرياضية.. واستمرار رؤساء اتحادات الرماية والفروسية والجمباز والسباحة والكاراتيه والأثقال والتايكوندو والترايثلون والتنس

شهدت انتخابات الاتحادات الرياضية حتى الآن نسبة محدودة من التغيير، وذلك بعد ختام انتخابات 18 اتحادًا أولمبيًّا وغير أولمبي خلال الأيام القليلة الماضية.

انتخابات الرماية

البداية كانت مع انتخابات اتحاد الرماية، والتي حسمها حازم حسني ليحافظ على مقعده لدورة انتخابية جديدة والثالثة على التوالي.

انتخابات الفروسية

وفي اتحاد الفروسية فاز إسماعيل شاكر وقائمته بالانتخابات بالتزكية، ليحافظ أيضًا على مقعده بالانتخاب بعد أن كان بالتعيين.

انتخابات ألعاب القوى

وشهدت انتخابات ألعاب القوى أول حالة تغيير، بعد أن فاز حاتم فودة بمنصب الرئيس خلفا لرئيس الاتحاد السابق سيف شاهين، وإن كانت نسبة التغيير تعد محدودة، حيث كان يشغل حاتم فودة عضوية المجلس في الدورة الماضية.

انتخابات الجمباز

وحافظ الدكتور إيهاب أمين على مقعده في رئاسة اتحاد الجمباز بالتزكية بعد أن تم إعلان غلق باب الترشح دون تقدم أحد بأوراقه أمامه ليستمر في منصبه، ويواصل العمل على تطوير اللعبة والنهوض بنتائجها.

انتخابات السباحة

كما حافظ المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة بمقعده بعد اكتساح منافسه رؤوف نور في الانتخابات بـ8 أصوات مقابل صوتين فقط، لتستمر مسيرته داخل الاتحاد المصري لدورة انتخابية جديدة، في ظل تطور ملحوظ في نتائج السباحة المصرية.

انتخابات كرة السلة

وشهدت انتخابات اتحاد كرة السلة حالة التغيير الثانية، بعد فوز محمد مصيلحي بالرئاسة خلفا للدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد السابق.

انتخابات الكاراتيه

وفي انتخابات اتحاد الكاراتيه، حافظ محمد الدهراوي على مقعده في الرئاسة، بعد منافسة قوية، ليستكمل مسيرته رئيسا للاتحاد المصري للكاراتيه.

انتخابات الهوكي

وجاءت حالة التغيير الثالثة داخل انتخابات اتحاد الهوكي، بعد فوز أشرف فرحات بمقعد الرئاسة خلفا لرئيس الاتحاد السابق شريف كمال.

انتخابات رفع الأثقال

وفي رفع الأثقال لم يتغير الوضع، بعد فوز محمد عبد المقصود بدورة انتخابية جديدة بعد منافسة قوية مع عمرو رمضان، ليستمر في منصبه كما هو لـ 4 سنوات مقبلة.

انتخابات الجودو

وفي انتخابات اتحاد الجودو جاءت حالة التغيير الرابعة، بعد فوز محمد مطيع بمقعد الرئاسة خلفا لرئيس الاتحاد السابق مرزوق علي، والذي شهدت ولايته تطور ملحوظ وكبير في نتائج الجودو المصري.

انتخابات التايكوندو

وحافظ محمد مصطفى على مقعده في رئاسة اتحاد التايكوندو، بعد منافسة قوية مع قائمة عمرو سليم والتي حصلت على 24 صوتًا بفارق 4 أصوات فقط عن قائمة الرئيس الفائز.

انتخابات الترايثلون

واستمر أحمد ناصر في منصبه كما هو بعد الفوز في انتخابات اتحاد الترايثلون بالتزكية، ليستكمل مهمته دون تغيير.

انتخابات الريشة الطائرة

وشهدت انتخابات اتحاد الريشة الطائرة حالة التغيير الخامسة، بعد فوز النائبة هادية حسني بمقعد الرئاسة خلفا لرئيس الاتحاد السابق علي حسب الله.

انتخابات التجديف

وجاءت حالة التغيير السادسة في اتحاد التجديف، بعد فوز اللواء شريف القماطي بمنصب رئيس الاتحاد خلفا لرئيس الاتحاد السابق الدكتور عمرو النوري.

انتخابات اتحاد التنس

وحافظ إسماعيل الشافعي على مقعده في رئاسة اتحاد التنس الأرضي، بعد الفوز على إسراء السنهوري بفارق كبير من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.

انتخابات اتحاد الكانوي والكياك

وشهدت انتخابات اتحاد الكانوي والكياك حالة التغيير السابعة، بعد فوز اللواء أحمد كامل بمقعد الرئاسة خلفا لرئيس الاتحاد السابق أيمن شويتة.

انتخابات اتحاد الملاكمة

وفي التغيير الثامن، حسم اللواء مجدي اللوزي مقعد الرئاسة في انتخابات اتحاد الملاكمة، خلفا للدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد السابق.

انتخابات اتحاد المصارعة

وشهدت انتخابات اتحاد المصارعة حالة التغيير التاسعة، بعد فوز العميد سعيد صلاح بمقعد الرئاسة بعد منافسة مع هاني علام عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق.

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