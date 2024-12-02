وزير الرياضة: لن أسمح بتصريحات منع اللاعبين من الانضمام لمنتخب مصر

شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعمه لكافة المنتخبات الوطنية وفي مقدمتها المنتخب الأول الذي يقوده حسام حسن المدير الفني.

وأضاف وزير الشباب والرياضة في تصريحات تليفزيونية:"دعم المنتخبات الوطنية واجب وفرض على كافة الأندية، الدولة تدعم الأندية وفي النهاية نسمع تصريحات عن التهديد بضم اللاعبين للمنتخب".

وتابع الدكتور أشرف صبحي:"أي تصريحات من هذا النوع مرفوضة وسأتصدى لها بقوة، وغير مسموح بها ولا بالحديث في هذا الملف مرة أخرى".

وأكمل الوزير أشرف صبحي:"اتحاد الكرة ينظم المسابقات المحلية لخدمة المنتخبات ولن أسمح بإطلاق تصريحات عن رفض الأندية انضمام لاعبيها لمنتخب مصر الفترة المقبلة".

تهديدات أحمد سليمان

سيطرت حالة من الغضب الكبير لدى عدد كبير من جماهير نادي الزمالك، من صفقة البولندي ميشالاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وظهوره بمستوى متواضع مع الفريق.

وتساءل جماهير نادي الزمالك من الذي تعاقد مع الزمالك، خاصة وأنه لا يتناسب مع طموحات وآمال جماهير الزمالك.

وأكد مصدر بالزمالك، أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك هو من تعاقد مع اللاعب وأصر على ضمه لصفوف الزمالك رغم تحذيرات البعض له داخل النادي بأن اللاعب لم يظهر مع فريقه السابق بمستوى مميز، ولكنه أصر على ضمه للزمالك.

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