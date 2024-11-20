الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ دمياط: جهود لمناهضة كافة أشكال العنف ضد الأطفال ورفع الوعي بحقوقهم

محافظ دمياط يشارك
محافظ دمياط يشارك باحتفالية عيد الطفولة

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط باحتفالية عيد الطفولة، التى أُقامتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة ومكتبة مصر العامة والأزهر الشريف،  بنادى المهندسين بمدينة دمياط،  تحت رعاية محافظ دمياط والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي.

محافظ دمياط يشارك باحتفالية عيد الطفولة بنقابة المهندسين
محافظ دمياط يشارك باحتفالية عيد الطفولة بنقابة المهندسين

حيث جاءت الاحتفالية بحضور  جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم و فادى جرجس مدير عام الثقافة بدمياط والمهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين ولفيف من القيادات وممثلى الجمعيات الأهلية المشاركة.

وبدأت الفعاليات التى شارك خلالها عدد كبير من الأطفال بالسلام الجمهورى وتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها الطالب محمد الضوينى بالأزهر الشريف وفقرة شعرية بعنوان "حقوق الطفل" للطالبة ألفت حامد، وفقرات فنية لفرقة رؤية للدراما الحركية وطلاب مديرية التربية والتعليم، ومركز رحمة لذوى الهمم وجمعية منار السبيل وحضانات دار الأرقم وأبو بكر والحمد وتنمية المجتمع ونجوم السما والمجمع الخيرى الاسلامى، وفقرات لفرقة أطفال دمياط للدراما الحركية والاستعراضية بقصر ثقافة وكورال مكتبة مصر العامة وكورال طلائع الشباب والرياضة.

محافظ دمياط يؤكد  على اهتمام الدولة والجهات المختلفة بأطفال مصر، فهم مستقبل هذا الوطن

 

وألقى "محافظ دمياط" كلمة أعرب خلالها عن سعادته البالغة بمشاركته اليوم بتلك الاحتفالية التى تأتى تزامنًا مع أعياد الطفولة، للتأكيد على اهتمام الدولة والجهات المختلفة بأطفال مصر، فهم مستقبل هذا الوطن الغالي،  وأكد أن المحافظة تعمل جاهدة على تعزيز الشراكات مع كافة الجهات لدعم الأطفال بكافة المناطق،  وأيضًا الأطفال من ذوى الهمم، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم وتعزيز مهاراتهم واشراكهم بكافة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.

واضاف " محافظ دمياط " أن تلك الجهود تعمل كذلك على رفع الوعى بحقوق الطفل ومناهضة كافة أشكال العنف ضدهم، والعمل على غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن فى نفوسهم،  وذلك لإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات والنهوض بوطننا الحبيب. 
وتوجه " المحافظ " بالشكر إلى جميع القائمين على هذا الاحتفال، وهنأ أطفال مصر فى عيدهم.

محافظ دمياط قام بتوزيع الهدايا على الأطفال من ذوى الهمم والأيتام

 

وشارك " محافظ دمياط " بتوزيع الهدايا على الأطفال من ذوى الهمم والأيتام،  المقدمة من الجمعيات المشاركة، كما تسلم المحافظ ونائب المحافظ درع مديرية التضامن الاجتماعي تقديرًا لدعمها الكبير لأنشطة ومبادرات المديرية.

 

 

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الأطفال من ذوى الهمم الأزهر الشريف مايا مرسي وزيرة التضامن مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي محافظ دمياط مديرية التضامن الاجتماعي مدير مديرية التربية والتعليم مكتبة مصر العامة نقابة المهندسين وزيرة التضامن الاجتماعي

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