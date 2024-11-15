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قصة أغرب رهاب في العالم، "رهاب الموز"

موز، فيتو
موز، فيتو

حظرت بولينا براندبيرج وزيرة المساواة بين الجنسين السويدية إحضار الموز في جميع المناسبات التي تشارك فيها.

 وتشير صحيفة Expressen، إلى أن وزيرة المساواة بين الجنسين تعاني من "أغرب رهاب في العالم- رهاب الموز". ويجبر هذا الرهاب الغريب زملاء الوزيرة والعاملين معها على اتخاذ إجراءات نيابة عنها، حيث عليهم التأكد مسبقا من عدم وجود الموز في الأماكن التي ستزورها الوزيرة. ويعتقدون أنها تعاني من "حساسية شديدة".

 

أغرب رهاب في العالم- رهاب الموز

 ووفقا للصحيفة، لقد كشفت الوزيرة عن "رهابها" على شبكات التواصل الاجتماعي. 

كما أطلع الصحفيون على المراسلات الإلكترونية للعاملين معها، حيث طلب مساعديها في إحدى الرسائل رفع الموز وعدم ترك أي أثر له في القاعة التي ستجتمع بها مع رئيس البرلمان.

وبحسب «روسيا اليوم»، تشير الصحيفة إلى أن نفس الشيء حدث عندما دعيت الوزيرة السويدية إلى "مأدبة غداء لكبار الشخصيات" في إحدى الهيئات القضائية. ولكن على الرغم من أن الوزيرة لا تعاني من الحساسية، إلا أنها ترفض التعليق على منطق مطالبها. ولكنها أكدت أنها تتلقى مساعدة مهنية لمكافحة "رهاب الموز" الذي تعاني منه.

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وزيرة المساواة بين الجنسين السويدية بولينا براندبيرج الموز أغرب رهاب في العالم رهاب الموز

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