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"بنها الأهلية" تنظم جلسة حوارية لمناقشة رؤية ورسالة الجامعة

مجلس أمناء جامعة
مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية

ترأس الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، جلسة حوارية لمناقشة الرؤية والرسالة والقيم الحاكمة للجامعة، وذلك بحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ومديري البرامج الأكاديمية، والأمين العام والأمين المساعد للجامعة. 

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 تقديم برامج أكاديمية وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع 
  وأكد الدكتور جمال السعيد، أن إنشاء جامعة بنها الأهلية يأتى فى إطار توجه الدولة نحو إنشاء الجامعات الذكية التي تعمل وفقا لأحدث النظم وتقديم نموذج يحتذى به في مجال التعليم العالي من خلال تقديم برامج أكاديمية وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار.
وأشار " السعيد" إلى أن جامعة بنها الأهلية أصبحت حاليا من الجامعات الجاذبة للدراسة بها وتضم العديد من الكفاءات الأكاديمية والإدارية، موجها قيادات الجامعة بالاستفادة من كافة والمقومات والإمكانيات المتاحة والانطلاق نحو التميز الأكاديمي وفتح شراكات وبروتوكولات تعاون مع مختلف الجامعات الدولية المرموقة.

 

إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة

وأكد الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة حرص جامعة بنها الأهلية على التطوير المستمر وتنسيق كافة الجهود واستخدام الموارد المادية والبشرية لتتمكن الجامعة من تحقيق أهدافها والمنافسة على المستوى المحلى والاقليمى.

 
واستعرض الدكتور حسين المغربي المشرف العام على إعداد الخطة الاستراتيجية لجامعة بنها الاهلية الإطار العام للخطة الاستراتيجية وأهمية إعدادها بناء على التحليل الدقيق لواقع الجامعة وامكانياتها وبيئة العمل الداخلية والخارجية لتحديد رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للتعليم العالى بمصر ورؤية مصر 2030.


وخلال الجلسة تم استعراض عدد من المقترحات التى قدمها فريق عمل الخطة لإعداد الصياغة الأولية لرؤية ورسالة وقيم الجامعة وتم مناقشتها فى ضوء امكانيات الجامعة وتطلعاتها المستقبلية.
من جانبه وجه رئيس مجلس الأمناء الشكر لقيادات الجامعة على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية والسعى نحو استكمال الكوادر الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

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الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية الدكتور جمال السعيد مصر 2030 جامعة بنها الاهلية

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