محافظ القليوبية: ندرس فتح محاور مرورية جديدة في بنها

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعًا مع الأستاذ الدكتور مصطفى صبري استشاري الطرق لبحث ودراسة فتح محاور مرورية جديدة بمدينة بنها، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة والقضاء على أي اختناقات قد تحدث في بعض الشوارع، لا سيما في أوقات الذروة ودخول وخروج الموظفين والطلاب من المدارس والجامعات.

دراسة فتح محاور مرورية جديدة بمدينة بنها لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمدينة

جاء اجتماع بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والمهندس ياسر مرعي مدير عام مركز الشبكات الأرضية والمقدم عبد العال عبد الله رئيس أقسام التراخيص والشئون القانونية بمرور القليوبية.

واتفق الحضور على ضرورة عمل حصر ومسح شامل لأعداد السيارات المارة بالشوارع على مدار ساعات اليوم، خاصة تلك الشوارع التي يحدث بها إختناقات، وذلك للبحث عن طرق بديلة وموازية لها، وهي شوارع فريد ندا والاستاد وهانى كامل وامتداد ابو حشيش انتهاء بكورنيش النيل وشارع كلية التجارة لتفريغ الازدحام المروري وتحقيق السيولة المطلوبة من أجل راحة ورضا المواطنين ببنها.

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