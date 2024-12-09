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ارتفعت 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9-12-2024 في الفيوم

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم في محافظة الفيوم، فيتو

 زادت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الاثنين، وبلغ الارتفاع في سعر الكيلو 5 جنيهات، وتراوحت  أسعار الفراخ البيضاء،   ما بين 78 و85 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 75 جنيها.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 100 و110 جنيهات، وأسعار البط المولر مابين 90 جنيها، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الأبيض مابين 88 جنيها و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  100 جنيه و110 جنيهات، والبط البلدي الحر تربية بيتي 115 جنيها،  وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 115 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 120 و125 جنيها.

 

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

 وتراوح سعر كيلو البانية   175  و 180 جنيها،  وبلغ في السوبر ماركت 190 جنيها،  وسجل كيلو الأوراك 85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيه، كيلو صدور بالعظم 130 جنيها، كيلو الدبابيس 130 جنيها، كيلو شيش طاووق 170 جنيها، كيلو حمام كداب 130 جنيها، كيلو كبدة صافى 115  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 180 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 180 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 180 جنيها، كيلو الأجنحة 67 جنيها، كيلو الهياكل 47 جنيها.

 

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

 كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

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أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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